Avionul în care se afla Keanu Reeves a aterizat de urgență

Reeves, în vârstă de 54 de ani, călătorea de la San Francisco spre Los Angeles, când aeronava în care se afla a fost nevoită să facă o aterizare de urgență.

Deși nicio persoană nu a fost rănită, la aterizare au apărut probleme de logistică în ceea ce privește transportul pasagerilor spre Los Angeles.

Surse de la fața locului au declarat pentru Yahoo Entertainment că Keanu s-a implicat activ în clarificarea situației, după care a urcat alături de ceilalți pasageri într-un autobuz pentru a ajunge la destinație.

Unul dintre călători, Brian Rea, a afirmat că actorul a vorbit amalbil cu echipajul de zbor și a reușit să își mențină calmul deși situația părea extrem de înfricoșătoare.

Un alt pasager părea să fie extrem de încântat că s-a aflat alături de Keanu Reeves în aceste momente.

„Acel moment în care zborul tău aproape s-a prăbușit și trebuie să aterizezi de urgență dar măcar Keanu Reeves are o zi la fel de proastă ca tine”, a scris Amir Blum pe Twitter, într-o postare ce era însoțită de o fotografie cu celebrul actor.

That time when your flight out from #GDC almost crashes and you have to emergency land in a remote airport but at least Keanu Reeves is having as bad a day as you are. pic.twitter.com/XSPa1wlNuO

— Amir Blum (Unboxed) (@CheesyJedi) March 24, 2019