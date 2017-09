Au copilărit în același oraș, dar au aflat abia după 26 de ani că au fost schimbate la naștere

Lorena Cobuzzi și Antonella Zenga s-au născut la 11 minute distanță, pe 22 iunie 1989, în aceeași sală de la maternitatea unui spital din Puglia, Italia. Nu se știe cum au ajuns una în pătuțul celeilalte, cert este că fiecare mamă a primit copilul greșit.

Astfel, Lorena a fost trimisă la Caterina și Michele Cobuzzi, pe când Antonella a fost dată lui Loretta și Luigi Mazzone. Cele două fete au crescut la o distanță de doar trei kilometri, în Puglia, dar copilăriile lor au fost diferite.

Deși crescută cu toată dragostea, Lorena se răzvrătește și pleacă de acasă la vârsta de 18 ani. Între timp, adevărata lor fiică avea o copilărie de coșmar: Antonella crește într-o familie saracă, este bătută și în cele din urmă abandonată într-un orfelinat, de unde a fost adoptată în anul 2008.

Lorena Cobuzzi and Antonella Zenga on learning about switch at birth via Facebook: The two women given to the … http://t.co/2vOs8Pf8lX

— Interesting News (@interestinews) August 4, 2015