La Atelierele de Idei Unica am aflat etapele esențiale pentru organizarea unui eveniment perfect

Ne-am dat întâlnire aseară, 25 iulie 2019, la ParkLake, acolo unde mergem de fiecare dată cu încredere că atmosfera va fi una prietenoasă și relaxată. Invitatele noastre, Andra Noană și Sorana Ionașcu – wedding planners, Cristina Turnagiu Dragna – antreprenor și trainer în etichetă și protocol, Theo Manușaride – fotograf de nuntă și actrița Dana Rogoz, au mers pe firul organizării unui eveniment pentru a ne dezvălui toate etapele pe care trebuie să le luăm în calcul atunci când suntem nevoite să ne descurcăm singure.

Într-o discuție dinamică despre ocaziile speciale din viața noastră, ne-au oferit sfaturi și ne-au dezvăluit diverse trucuri pentru ca totul să iasă așa cum ne dorim.

Redăm în rândurile ce urmează o parte dintre lucrurile interesante pe care le-am învățat la ediția de iulie a Atelierelor de Idei Unica.

Andra Noană și Sorana Ionașcu – wedding planners

Când vine vorba despre evenimente, în special de nunți, Andra și Sorana sunt persoanele pe care le-ai vrea cu siguranță prin preajmă, nu doar din motive organizatorice, ci și pentru a face din nunta ta un concept unic, care să redea întocmai povestea pe care ți-ai imaginat-o într-una dintre cele mai importante momente ale vieții tale. Dacă te întrebi ce face un wedding planner, răspunsul este simplu: totul pentru ca tu să te bucuri alături de cei dragi în ziua cea mare, cu încrederea că lucrurile sunt ținute sub control și totul va ieși așa cum ți-ai dorit.

„În ceea ce privește conceptul unei nunți, avem o atenție deosebită către zona de detaliu și încercăm să ajungem cât mai aproape de ceea ce își doresc clienții: un eveniment care să îi reprezinte” ne-au povestit Andra Noană și Sorana Ionacșu, fondatoarele echipei Wedding Details și traineri la Atelierele Ilbah, la cursul de Wedding Planner.

„Organizarea unei nunți este foarte intensă pentru că apar tot felul de situații neprevăzute și provocarea nu este doar în ziua evenimentului, ci și pe parcursul pregătirilor. Vrem să găsim idei și detalii care să sublinieze personalitatea clienților. Nunta trebuie să fie despre ei, nu un clișeu. Foarte mulți oameni ajung să ne spună la final că nu au conștientizat la început care va fi aportul unui planner în organizarea evenimentului, iar la final și-au dat seama de câte lucruri au fost ei scutiți și cât de ușor a fost tot acest parcurs” ne-au mai spus ele.

Specialistele în organizarea de nunți ne-au spus și care sunt etapele realizării unui eveniment, menționând faptul că este importantă și chimia dintre miri și wedding planners pentru ca totul să iasă bine. Abia apoi urmează partea de logistică, de la concept, buget, furnizori, la ziua nunții și după aceea.

Cristina Turnagiu Dragna – antreprenor și trainer în etichetă și protocol

Eticheta și protocolul contează atunci când vorbim despre evenimente, fie ele sociale, cum ar fi nunțile, botezurile, aniversările sau oficiale, cum sunt cele de business, iar Cristina Turnagiu Dragna ne-a pus în temă cu lucrurile pe care ar trebui să le facem sau să le evităm în calitate de gazdă.

Am aflat că este important să stabilim despre ce fel de etichetă vorbim, ca să știm cum ne purtăm, pentru că regulile nu sunt aceleași: „Când vă aflați într-o situație de etichetă socială, contează ca cei mai în vârstă să primească atenția tinerilor, femeilor să li se acorde întâietate, la fel ca și celor mai slabi. În eticheta de business, nu contează sexul și vârsta, ci ierarhia.”

Cristina ne-a dezvăluit că primul pas în organizarea unui eveniment este lista cu persoanele ce vor participa și importanța lor, pentru a stabili prioritățile. În funcție de asta, ne putem așeza la masă și invitații: „Așezarea la masă a oaspeților se face după două școli: școala franceză, când gazdele stau la mijlocul mesei, sau școala britanică, când gazdele stau la capătul mesei. Întotdeauna locul de onoare este în dreapta gazdei. Asta înseamnă că, atunci când avem o gazdă femeie în dreapta ei se află cel mai important bărbat care participă la eveniment. În fața ei stă bărbatul gazdă, care va avea în dreapta lui femeia cea mai importantă. După regula engleză, în dreapta stă cea mai importantă persoană de sex opus.” De asemenea, este importantă să ținem cont de regula alternanței, adică lângă o femeie să așezăm un bărbat.

Atunci când vorbim despre evenimentele cu familia sau cu prietenii, trebuie să știm cine sunt cele mai importante persoane (vârstnicii și femeile) pentru că fără ele nu se poate începe petrecerea. Este important și modul în care servim masa, pentru că celui mai important i se va servi prima oară.

De la Cristina Dragna am mai aflat cum să trimitem invitațiile, cum să alegem tema, de ce este important să comunicăm invitaților protocolul sau să fim punctuali, cât contează să știm cum să ne salutăm oaspeții și să facem prezentările, despre ce să vorbim sau să nu vorbim, cum să facem față unor situații conflictuale.

„Eticheta spune că cel mai important lucru la finalul unui eveniment este să treci să îți saluți gazda. Nu este nevoie să știe și ceilalți invitați. De asemenea, mulțumirile se pot face și a doua zi. Se trimit flori și se spun cuvinte frumoase, mai ales despre cea gătit gazda sau cum a aranjat în casă.”

Theo Manușaride – fotograf de nuntă

Fotografiile sunt amintiri la bucată din nunta noastră, pe care le vom păstra pentru totdeauna. De aceea, alegerea fotografului necesită o atenție deosebită. Theo Manușaride a venit la Atelierele de Idei Unica pentru a ne dezvălui ce trebuie să avem în vedere atunci când căutăm fotograful potrivit. Ne-a vorbit despre stilurile de fotografiere și ne-a spus, de asemenea, prețurile pe care le avem de plătit pentru un astfel de serviciu.

„România este una dintre cele mai bogate țări din Europa în fotografi talentați. Găsim zeci de fotografi cu recunoaștere internațională, cu premii, un talent și o pasiune incredibile. Aveți de unde alege și tot ce trebuie să faceți este să vă bucurați de eveniment, să fiți prezenți și să lăsați un profesionist să imortalizeze momentele pentru voi” ne-a spus ea.

Theo ne-a îndemnat să ne gândim la cât de important este acest aspect pentru noi și astfel să stabilim cât timp de căutare acordăm și câți bani suntem dispuși să cheltuim. Deși putem găsi și fotografi care vor cere un preț mai mic, „un fotograf bun nu se va vinde ieftin” este de părere ea.

Am aflat câteva lucruri importante și despre stilurile de fotografie pe care le găsim pe piața din România. „Ar fi ideal să încercați să vă dați seama ce gen de imagini vă plac. Asta ține de cultură vizuală și puteți urmări cât mai multe imagini pe internet, să aflați dacă v-au plăcut momentele, emoțiile, lucrurile autentice, realitatea, detaliile, imaginile care duc în zona de portretistică. Astfel, puteți găsi fotografi care fac imagini editoriale, fashion sau documentar. Eu v-aș sugera ca, indiferent de ce tip de fotografie vă place, să faceți o listă și să primiți recomandări din mai multe surse. După ce ați ales, ar trebui să vă întâlniți cu persoanele care au rămas pe lista voastră. Fotografia este un lucru foarte personal, intim, iar chimia și relația stabilită este mai importantă decât orice portofoliu. Dacă vă simțiți confortabil în prezența fotografului, înseamnă că este omul potrivit” ne-a mai spus Theo Manușaride.

Dana Rogoz – actriță

Dana Rogoz organizează evenimente pentru ea și prietenii apropiați din pasiune, iar tot ce face îi iese de minune. Cu naturelețe, creativitate, simplitate și bun gust, reușește mereu să creeze un spațiu primitor și frumos, în care invitații ei să se simtă confortabil. În urmă cu șapte ani, actrița și soțul ei, Radu Dragomir, au avut parte de o nuntă de poveste, despre a cărei organizare s-au ocupat singuri.

„Eram speriați de ideea de nuntă și ce presupune ea, de tot acel ritual pe care credeam că nu o să putem să îl ducem până la capăt. Eram îngroziți de faptul că nu o să ne simțim bine și o să fie o presiune prea mare și am zis că o să facem așa cum simțim noi. Cred foarte tare că trebuie să vă placă vouă nunta. Cred că și invitaților le va plăcea mai mult dacă mirii sunt fericiți, decât rigizi și stresați. Dacă alergi să împaci pe toată lumea, iar la final ți-ai dat seama că nu te-ai împăcat pe tine, este o greșeală. Noi am văzut nunta ca pe o petrecere. A durat două luni organizarea, iar primul lucru pe care l-am făcut a fost să alegem locul. Apoi ne-am gândit la o temă. Când am un concept îmi canalizez atenția asupra lui și devin mult mai creativă, încep să propun idei în tema respectivă și scriu pe un carnețel orice îmi trece prin cap” ne-a dezvăluit Dana.

Cel mai important lucru pe care l-au învățat din toată experiența organizării nunții lor a fost că este necesar să știm exact ce ne dorim: „Trebuie să știi foarte bine dinainte ce îți dorești pentru că altfel vei avea parte de multe abateri, iar oamenii îți vor spune ce este mai bine din punctul lor de vedere” ne-a spus ea.

„Mi-am dorit să mă implic pentru că am vrut o nuntă personală, unde oamenii să simtă că suntem noi acolo. M-am gândit la multe lucruri, de la invitații, adică vederi pe care le-am scris de mână, la pomponurile de hârtie pe care le-am desfăcut împreună cu domnișoarele de onoare chiar în poiana unde a avut loc nunta și tot felul de alte detalii, iar în final ne-am bucurat. Am sărit multe etape, cum ar fi un dans al nostru. Singurul lucru pe care l-am comunicat invitațiilor a fost să nu vină cu tocuri, pentru că era pe iarbă și era o atmosferă relaxată. În rest, n-am vrut să pun presiune nici pe ei și nici pe noi. N-am avut așteptări despre cum trebuie să se desfășoare la modul ideal, am lăsat să evolueze lucrurile natural” și-a amintit Dana Rogoz.

„Încerc să fac lucruri care să nu fie exagerate din punct de vedere financiar. Mi se pare că este o mare miză pe nuntă și toată lumea aruncă cu banii, nu înțelegi pe ce se duc” a adăugat ea.

Ne-a mai povestit și despre botezul fiului său, Vlad, despre nunta prietenei sale, Adela Popescu, a cărei organizator a fost, dar și despre cel mai nou proiect al ei, filmul „MO”, care a ajuns la Festivalul de Film de la Sarajevo și care va rula în cinematografele din România din data de 4 octombrie.

