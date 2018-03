Andressa şi Irina Fodor aduc inspiraţia de weekend

Andressa, unul dintre cei mai cunoscuţi bloggeri din România, şi Irina Fodor vor prezenta noua producţie de la PRO TV, initulată „Inspiraţia de weekend“, o emisiune de lifestyle, care va conţine idei pentru destinații de vacanță, petrecerea timpului liber, redecorarea casei, rețete şi informații despre cele mai noi trenduri.

În fiecare ediție, Andressa și Irina vor avea invitați specialiști din diverse domenii și bloggeri cunoscuți din România. Emisiunea va începe duminică şi va fi difuzată de la ora 11:00. Andressa şi Irina Fodor, soţia cântăreţului Răzvan Fodor, vorbesc despre noul început din cariera lor, despre fenomenul de „influencing“ şi dau mai multe detalii despre aspiraţiile lor personale şi profesionale.

Ce înseamnă influencer?

Pentru mine, influencer este cineva care reuşeşte să inspire mai mulţi oameni decât cunoaşte personal, cineva care reuşeşte prin social media să transmită informaţii sau o stare şi depăşeşte cercul lui de cunoştinţe. Toţi avem familie şi prieteni care ne urmăresc şi pe care îi urmărim, dar când ajungi să-ţi creezi o comunitate în afara acestui cerc şi ajungi la sute, mii, zeci de mii de persoane care devin consumatori fideli ai conţinutului pe care îl produci, înseamnă că ai reuşit să intri în acest club deosebit al vedetelor de noua generaţie.

Pe cine influenţezi şi cu ce anume?

Eu am o experienţă profesională foarte „colorată“. Am început din adolescenţă cu voluntariat într-un ONG cu misiune civică, am absolvit Jurnalism şi, pe lângă munca în televiziune şi industria muzicală, am fost mereu fascinată de social media. Blogul meu personal, andressa, are o audienţă feminină în majoritate, primesc feedback de la cititoarele mele şi am aflat astfel că-mi seamănă ca vârstă şi domenii de interes. Cred că, dacă influenţez, o fac prin poveştile despre experienţa mea personală, pe toate planurile. Mă bucur mult când aud că cineva a fost încurajat de ce am scris.

Unde îţi petreci vacanţele?

Îmi place foarte mult să merg la mare vara, dar şi să văd oraşe cu istorie. De când sunt mamă, am mers în multe vacanţe liniştite, la hoteluri cu multe facilităţi pentru copii, cu mini-disco şi cu waterpark. Am dus-o doar de două ori în destinaţii mai interesante, în Florenţa şi în Barcelona. Acum că Eva a mai crescut, sper să începem să fim mai aventuroase.

Mare sau munte? Ski sau înot?

Mare şi munte. Iarna asta m-am îndrăgostit de munte, de vârfuri înzăpezite şi, în plus, am pus prima oară skiurile în picioare. Dar nu aş zice că renunţ la mare, rămâne prima mea dragoste.

Mergi la sala? Faci sport?

Da, mă duc la sală. Încerc să mă menţin în formă. Nu am o fizionomie cu multă masă musculară şi încerc să o cresc cu efort. Îmi dă şi o stare bună, dorm mai bine noaptea, am mai multă energie când merg la sală.

Ce înseamnă influencer?

Există multe discuţii pe tema asta şi s-au dat multe definţii pentru ce înseamnă influencer. Eu o să spun doar ce înseamnă pentru mine cei care şi-au câştigat această titulatură: sunt oameni în ale căror comunităţi online mă învârt şi eu, oameni pasionaţi şi pricepuţi în domeniile despre care scriu sau pe care le promovează. Sunt oameni de la care preiau sfaturi, de la care aflu tot felul de trucuri folositoare şi multe informaţii utile. Sunt curajoşi care îşi spun punctul de vedere fără ocolişuri sau simpatici, care te fac să râzi cu lacrimi la postările lor. Evident, nu oricine are un blog, o pagină de facebook sau un canal de youtube e automat şi influencer, e nevoie de mult mai mult pentru asta. E vorba de un şarm aparte pe care aceşti oameni îl au atât în mediul online, cât şi în viaţa de zi cu zi. Evident, ca şi în viaţa reală, fiecare dintre noi trebuie să-şi activeze filtrul personal când vine vorba de a alege de cine să se lase influenţat.

Pe cine influenţezi şi cu ce anume?

Eu cel mai mult îi influenţez pe Fodor şi pe fii-mea. Offline.

Unde îţi petreci vacanţele?

Anul trecut am fost cu velierul în insulele Ciclade, o săptămână în Cluj, la Mărgău şi încă o săptămână în Halkidiki. În iarna, ne-am distrat în Trăisteni, Valea Doftanei. În alţi ani am fost în America, Thailanda sau India. Aşadar, nu există un tipar al vacanţelor. Ne ducem oriunde e rost de experienţe frumoase, mâncare bună, relaxare şi timp cu familia şi prietenii.

Mare sau munte? Ski sau înot?

Clar la mare. Nu ştiu nici să skiez, nici să înot, dar la mare măcar e cald.

Mergi la sală? Faci sport?

Îmi place foarte mult să fac mişcare şi merg la sală. Când e frumos afară, îmi place mult să alerg în parc sau să merg cu rolele.

