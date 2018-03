Andreea Marin și Lavinia Pârva și-au schimbat look-ul… la fel. Seamănă din ce în ce mai bine!

Andreea Marin și Lavinia Pârva au fost tot timpul comentate datorită faptului că seamănă extraordinar de bine între ele, iar după cum bine știm, aceasta nu este singura coincidență care le unește pe cele două.

Fosta soție a lui Stefan Bănică, Andreea Marin, și actuala sa soție, Lavine Pârva, fie sunt puse pe glume, fie sunt într-o competiție, fie, pur și simplu, destinul le joacă feste. După ce au fost observate îmbrăcându-se la fel și purtând accesorii asemănătoare, iată că cele două s-au coafat identic.

Prima care s-a jucat cu un nou look și a postat imaginea pe rețelele de socializare a fost Andreea Marin: ”Fugim de firele de păr alb, nu-i așa? Eu le am încă de la 18 ani și le vopsesc, n-am ce face. Dar dacă nu rădăcinile ar fi albe, ci … restul podoabei capilare? Nu mi-am putut închipui, pâna nu am probat această perucă inedită. Nu mă așteptam, dar e foarte interesantă și … îmi place!” – a scris fosta soție a lui Ștefan Bănică pe pagina sa de Facebook.

La doar trei zile distanță, Lavinia Pârva, pregătindu-se de lansarea noului său videoclip, își surprinde fanii cu o imagine asemănătoare postată pe internet cu mesajul: ”Mai este foarte puțin până voi lansa videoclipul piesei <Replica de cinema>. Abia aștept părerile voastre” – a scris soția lui Ștefan Bănică pe pagina sa de Facebook.

Noul look pe care cele două rivale l-au adoptat se numește grey ombre și, conform specialiștilor în domeniu, este o culoare în tendințe anul acesta.

Sursă foto: Facebook