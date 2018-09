Andreea Marin se pregătește de operație: „Este cu anestezie generală”

Andreea Marin se pregătește de operație. Cu toate că nu a dorit să dea foarte multe detalii despre intervenția în sine, aceasta a promis că va face mai multe dezvăluiri în momentul în care va primi analizele.

Andreea Marin va face o operație care, deși nu este de ordin estetic, va aduce și mici schimbări în acest sens, însă a preferat să nu ofere prea multe informații. Conform spuselor sale, se pare că intervenția chirurgicală va necesita anestezie generală: „Aşa l-am cunoscut pe domnul doctor, la recomandarea altcuiva, după ce am aflat câteva cazuri absolut impresionante şi am căpătat încredere la prima consultaţie, am văzut cât de cald este ca om, cât de simplu şi modest. Mi se pare că valoarea reală e acolo. Nu sunt adepta operaţiilor estetice fără nicio problemă. O să vă spun săptămâna viitoare când voi avea un rezultat al analizelor exact despre ce este vorba, dar vorbim despre o operaţie necesară. Are şi o valenţă estetică pentru că de acolo de unde scoţi ceva inestetic, rămâne mai frumos, dar e o problemă medicală. Este cu anestezie probabil generală”, – a declarat Andreea Marin la „Star Matinal”.

Citește și – Andreea Bănică a spus adevărul despre operațiile estetice: “Vreau să definim acest concept”

Citește și – Andreea Esca a fost decorată de ambasadoarea Franței. Ce distincție a primit

Susră foto: Instagram