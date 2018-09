Andreea Marin este gazda galei Zeta. Ajută-ne să ajutăm!

În seara de 19 septembrie, începând cu ora 19:00, Andreea Marin va fi gazda galei Zeta, în cadrul căreia se va lansa și campania asociației cu același nume.

Fondatorul asociaței Zeta este Dr. Dragos Zamfirescu, medic primar in chirurgie plastica, estetica si reconstuctiva, cu peste 20 de ani de experienta, cu zeci de premiere medicale, inovator in medicina (medaliat cu aur la Bruxelles).

El formează echipa celor 10 magnifici împreună cu Dr. Iulia Muraru, Dr. Amit Beedasy, Dr. Dragos Muraru, Dr. Ina Petrescu – chirurgi plasticieni; Dr. Dragos Slavescu – chirurg buco-maxilo-facial; Dr. Dan Tanase – chirurg ortoped; Dr. Daniel Vilcioiu – ortoped, supraspecializat in chirurgia mainii; Dr. Irina Luca – anestezist; Dr. Cornelia Nitipir – oncolog.

Această echipă are la activ peste 5000 de interventii reconstructive, 42 de premiere medicale, inovatii in medicina și interventii pro bono pentru cazuri complexe, precum malformatii congenitale, replantari realizate sub microscop, reconstructii ale corpului dupa arsuri sau accidente grave, reconstructii mamare sau orobuco-maxilo-faciale in urma cancerului, operatii pentru paralizii de plex brahial… si lista continua. Se lucreaza multidisciplinar. Cu sensibilitate pentru temerile, nesiguranta, disperarea oamenilor ajunsi in momentul cel mai greu din viata lor.

În următorul an Dr. Zamfirescu și echipa sa plănuiesc să mai facă încă 50 de operații pro-bono. Însă există, pentru fiecare din cele 50 de operații, un cost medical ce nu poate fi ocolit: cel al consumabilelor necesare in orice operatie. Costul mediu estimat pentru o interventie este de 1000 de euro. Pacientii aflati in cumpana nu si-l permit. De aceea, indemnul echipei medicale este “Ajuta-ne sa ajutam!” Cand multi oameni carora le pasa pun umar langa umar, prin gesturi mici, ei pot face minuni si pot salva vieti!

”Pe site-ul cauzei, www.asociatiazetta.ro, exista butonul “Doneaza”. Oricine poate face un gest: 20 de lei, 50 de lei… orice donatie conteaza! In mainile noastre sta, uneori, atat de firava, o alta viata. Sta in puterea noastra. Ii ajutam?”, spune Andreea Marin.

Contul pentru donatii, deschis la Banca Transilvania SA, Agentia Dorobanti: RO10 BTRL RON CRT 041 240 3901