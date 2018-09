Andreea Bălan îi dă replica Iuliei Albu după ce aceasta a jignit-o: “Îi recomand să ajungă și ea în 2018”

S-au încins spiritele între Iulia Albu și Andreea Bălan. După ce săptămâna trecută fashion editorul a acuzat-o pe artistă că nu știe să se îmbrace, iată că acum a sosit și replica.

Iulia Albu a comentat săptămâna trecută o ținută de-a Andreei Bălan într-un mod ironic și critic: „Câteodată… când mă uit la Andreea Bălan îmi vine să plâng. Nu înțeleg, sincer, cum de nu se găsește un stilist în această țară să o îmbrace pe această fată de o manieră care să facă cinste statutului de performer pe care aceasta îl are. Pe de altă parte, nu sunt convinsă că ea însăși înțelege necesitatea unui stilist în garderobă și în viața ei în general. Nu că acest kitsch ar fi o zonă interesant de exploatat și nici nu neagă nimeni că Andreea Bălan este o fată frumoasă. Dar… cum Dumnezeu să te prezinți în acest hal și să te miri că ești catalogată ca una din cele mai slabe apariții vestimentare din România?! Trist! BAU!”, – a scris atunci Iulia Albu pe blogul personal. În replică, Andreea Bălan a postat o fotografie pe contul său de socializare în care ținuta sa, alta decât cea analizată de Iulia Albu, este comentată de stilistul Ovidiu Buta, și alături a scris un mesaj destul de dur la adresa fashion editorului:

“Înțeleg că Iulia Albu are nevoie publicitate și că jignește pentru a aparea in presa, dar inainte de a comenta, îi recomand sa se documenteze mai bine și să ajungă și ea în 2018? De 1 an si jumatate lucrez cu una dintre cele mai bune stiliste din Romania, Ema Băniță si de atunci am fost constant lăudată pentru ținutele mele impecabile”, – a scris Andreea Bălan pe contul său de socializare.

Printre vedetele comentate spumos de Iulia Albu în ultimul timp se numără și Mihaela Rădulescu, Mihai Bendeac, dar și Smiley.

