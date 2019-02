Andreea Bălan a dezvăluit numele fetiței pe care urmează să o aducă pe lume

Artista, care este însărcinată în nouă luni, a afirmat, totodată, că are insomnii pentru nici bebelușul din burtică și nici Ella nu o prea lasă să se odihnească.

La ultimul control, Andreea a aflat că în prezent bebelușa ei are 2.700 kilograme și este perfect sănătoasă.

„Are o gambă lungă de balerină”, i-a spus medicul cântăreței.

„Poate să vină pe lume oricând, așa mi-a spus (n.r. medicul) deci trebuie să stau mai mult la pat, să stau cât pot de mult întinsă. Vreau neapărat să nasc la 39 de săptămâni”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan a dezvăluit numele bebelușului

Cântăreața a anunțat numele „bebelinei” împreună cu soțul său, actorul George Burcea.

„Este un nume foarte frumos. Sunt două pentru că și prima fetiță are două nume – Ella Maia. Și acum la fel s-a întâmplat. Am ales eu un nume și George un nume. Am zis gata, ăsta este cel mai frumos”, a spus artista ținându-și urmăritorii în suspans.

„Ne-am hotărât asupra a două nume”, a spus și George.

„Primul nume este Clara și al doilea Maria”, au dezvăluit cei doi.

„Este scurt, este frumos”, a mai spus Andreea.

De asemenea, cei doi au afirmat că au ajuns și la un consens privind numele de familie al micuței.

„O s-o cheme Burcea Bălan în loc de Bălan Burcea”, a precizat cântăreața, cu zâmbetul pe buze.



Sursă foto: Facebook