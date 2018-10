Anca Serea și Adi Sînă au lămurit zvonurile despre divorț

Anca Serea și Adi Sînă au fost nași la botezul băiețelului Sandrei N, însă faptul că fosta prezentatoare TV nu a apărut la eveniment a ridicat semne de întrebare și imediat speculațiile au început să apară. Adi Sînă a explicat ce s-a întâmplat și care a fost motivul pentru care soția sa, întocmai nașa băiețelului, nu a ajuns la botez: „A fost un moment ciudat pentru că Anca a plecat de acasă în ziua botezului să își facă părul și eu am plecat cu Noah la biserică. A rămas și fără baterie și i s-a făcut și rău. Stăteam în fața bisericii și încercam să o sun pe Anca. A fost ciudat”, – a dezvăluit Adi Sînă în emisiunea Răi Da’ Buni de la Antena Stars. Amintim că Anca Serea se confruntă cu o anemie severă și din această cauză trebuie să meargă la spital o dată șa câteva zile pentru a face perfuzii, în caz contrar creierul său nu se oxigenează suficient, amețește și poate leșina.

Anca Serea, pe cealaltă parte, a negat zvonurile despre o posibilă despărțire: „Am aflat destul de târziu despre această știre bombă din ziare. Nu m-a deranjat, Adi nici nu știa. M-a deranjat mai degrabă faptul că am considerat că am dreptul și eu la o opinie. Au speculat o chestie, dar nu m-a sunat nimeni să mă întrebe. Mi se întâmplă frecvent să nu am baterie la telefon, nu este o prioritate, atât timp cât știu că copiii mei sunt bine. Eu am avut ceva probleme de sănătate, am niște episoade, din păcate, dar nu e nimic grav și mi s-a făcut rău în ziua botezului.” , – a transmis Anca Serea pentru sursa citată.

Sursă foto: arhivă Unica