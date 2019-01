Al Pacino va juca în primul serial din cariera sa

Al Pacino este pe ultima sută de metri cu semnarea contractului pentru apariția în „The Hunt”

Informația a fost publicată pe Variety.com, însă nu a fost confirmată de oficialii companiei Amazon. Potrivit Mediafax, Amazon a comandat un prim sezon de zece episoade. Serialul „The Hunt” prezintă o echipă de vântători de naziști, în New York, în anul 1977. Aceștia descoperă că mai multe sute de ofițeri de naziști de rang înalt trăiesc și vor să creeze al Patrulea Reich în SUA.

Al Pacino a mai jucat în două miniserii TV, „Angeles in America” și „The Godfather Saga”, dar lunga sa carieră include mai ales roluri în filme pentru marele ecram precum „Nașul/ The Godfather”, „Serpico”, „După amiaza unui câine/ Dog Day Afternoon” și Parfum de femeie/Scent of a Woman”. În ultimii ani, a jucat în mai multe filme de televiziune, precum producțiile HBO „You Don t Know Jack”, „Phil Spector” și „Paterno”.

Al Pacino este considerat unul dintre cei mai mari actori din întreaga lume a filmului. Acesta a fost nominalizat de opt ori la premiile Oscar și a câștigat celebrul trofeu în 1993, pentru rolul din filmul „Parfum de femeie”, de Martin Brest.

