UN NOU ARTIST URCĂ PE SCENA PRINCIPALĂ MASSIF

Săptămâna viitoare, în perioada 3-5 martie, în Poiana Brașov, va avea loc prima ediție Massif, unicul festival care transformă o întreagă stațiune montană într-o petrecere de proporții epice!

În Poiana Brașov vor ajunge peste 100 de artiști români și internaționali, cu show-uri și seturi live ale artiștilor și DJ-ilor care vor urca pe scenele amplasate la baza pârtiei Bradu și la apres-ski-urile din stațiune. Organizatorii festivalului anunță un nou nume în line-up, unul dintre cei mai cunoscuți DJ-I și producători din noua generație: Topic.

Un copil care a avut un vis devenit realitate, așa poate fi descrisă, pe scurt, povestea germanului Topic.

Până la uriașul succes „Breaking Me”, a început să producă muzică la 16 ani, primul său release oficial a fost lansat în 2014. Intitulat ,,Light It Up”, single-ul a trecut de un million de vizualizări pe YouTube, după care a urmat albumul de debut ,,Miles”. A fost momentul în care Topic a debutat în chart-urile din Germania și Austria, oferind o marcă de sunet în care erau combinate elemente din house-ul clasic cu instrumente, chitara fiind instrumentul preferat.

Single-ul ,,Home”, o colaborare cu Nico Santos, a fost lansat în 2016 și a fost recompensat cu două discuri de platină pentru vânzări record. La acel moment a declarat că internetul este mijlocul care reușește să aducă oamenii mai aproape de muzica artiștilor necunoscuți.

Muzica electronică și DJ-ingul au fost marile pasiuni ale lui Topic, care în 2016 i-au adus și prima nominalizare la MTV Europe Music Awards la categoria Best German Act, dar a vrut și mai mult. Acest lucru s-a întîmplat doi ani mai târziu, când a lansat cu Ally Brooke, membră Fifth Harmony , single-ul ,,Perfect”, care a intrat pe piața americană și a fost nominalizat la Teen Choice Awards la “Electronic/Dance Song”.

A urmat și o producție în spaniolă, ,,Solo Contigo”, la care a lucrat cu Juan Magan și Lena Meyer-Landrut.

2019 a fost anul „Breaking Me”, piesă la care a colaborat cu suedezul A7S. A fost primul mare succes internațional după o pauză de doi ani.

,,Breaking Me” a ajuns în top 10 peste tot în lume, din Germania în Olanda, Canada, Elveția, Danemarca, Noua Zeelandă, Irlanda sau Austria și a fost prima piesă cu care germanul a intrat în clasamentul oficial al Marii Britanii, iar în Statele Unite a ajuns în Billboard Hot 100. Au urmat platformele de streaming online, pe Spotify ,,Breaking Me” a fost un succes absolut, a ajuns la 5 miliarde de stream-uri.

Piesele care au scris istorie produc, la fiecare ascultare, o imensă bucurie. E greu să spui ,,NU!” unei productii clasice. E un detaliu care l-a făcut să încerce mai mult. ,,9PM (Till’ I Come)”, o piesă iconică lansată de germanul ATB în 1999, inclusă în albumul de debut ,,Movin’ Melodies”, a revenit în topuri la 22 de ani de la lansare într-o versiune remix semnată Topic.

ATB a declarat că de-a lungul anilor a primit multe cereri pentru a realiza o versiune remix pentru acest single, dar nu a fost mulțumit de niciuna dintre acestea. Asta până în momentul în care a ascultat ,,Breaking Me” și și-a dat seama că o colaborare cu Topic și A7S ar suna perfect.

A intuit corect, ,,Your Love (9PM)” a păstrat elemente din versiunea originală, dar a venit și cu noul sound, marca Topic. Versiunea germanului a fost un succes de chart, pe Spotify are peste 500 de milioane de ascultări. „Your Love (9PM)” a fost nominalizată la BRIT Awards în 2022 la categoria ,,International Song Of The Year”.

Topic și-a continuat munca în studioul de producție, a lucrat cu Bebe Rexha pentru ,,Chain My Heart”, cu band-ul electropop britanic Clean Bandit și cu Wes Nelson pentru ,,Drive”. Single-ul ,,My Heart Goes (LA DI LA)” la care a colaborat cu una dintre cele mai talentate artiste din muzica dance, Becky Hill, a debutat direct pe locul 11 în UK Singles Chart.

Germanul are o pasiune pentru producțiile clasice din muzica electronică, anul trecut a lansat alături de John Martin, ,,Kernkraft 400 (A Better Day)”, în care a inclus un sample din ,,Kernkraft 400”, piesă lansată în 1999 de Zombie Nation. A fost un alt remix de succes al germanului.

Anul trecut a debutat și în clasamentul oficial Top 100 DJ Mag. După un sezon impresionant de festivaluri, două Discuri de Diamant pentru vânzări record în 28 de țări ale lumii, Topic a reușit să ocupe locul 69 în top-ul celor mai buni 100 de DJ ai lumii.

Abonamentele pentru prima ediție Massif sunt disponibile pe site-ul bemassif.com. Prețurile pornesc de la 79 euro plus taxe General Access și urcă până la 250 euro plus taxe pentru VIP. Tot pe site-ul festivalului, fanii găsesc și cazare în Poiana Brașov pentru perioada evenimentului. Peste 100 de artiști, trupe și DJ-i vor urca pe scenele Massif între 3 și 5 martie.