Si Lounge, locul petrecerilor memorabile și al rețetelor remarcabile

În lumea rețelelor sociale, a videoclipurilor virale și a programelor încărcate atât de sarcini cotidiene, cât și de aspecte sociale, activitățile care odinioară păreau extraordinare încep să pară normale. De aceea, nevoile noastre au evoluat, obiceiurile ni s-au schimbat pe alocuri, iar dorința de a evada uneori din cotidian a luat amploare.

Cu toții ne dorim să aducem un strop de “extraordinar” în viețile cotidiene.

Săptămâna de lucru și weekendul sunt convenții sociale, în jurul cărora ne organizăm viața personală, munca și timpul liber.

“Ce faci diseară?” este o întrebare pe care o adresăm și o primim deopotrivă la fel de frecvent.

Faci parte dintre cei pentru care o seară ideală înseamnă o cină preparată cu migală, urmată de o destindere binemeritată vizionând filmul preferat, sau de o plimbare relaxantă prin oraș?

Sau, dimpotrivă, îți curge efervescența prin vene și serile tale includ mereu întâlniri, cine la restaurant, savurarea unor cocktailuri, sau petreceri la care se dansează până în zori? Indiferent în ce categorie te plasezi, Si-Lounge este o opțiune potrivită pentru a-ți petrece seara fix așa cum îți dorești.

Si Lounge este mai mult decât un pop-up restaurant. Este un loc unde fine dining-ul la prețuri accesibile se îmbină cu petreceri inedite, într-un concept unic, care îl diferențiază de alte localuri.

Elementul inovator care a propulsat Si-Lounge în topul preferințelor bucureștenilor au fost preparatele exclusiviste create de un chef de renume, plasate la un preț de supermarket. Clienții achită doar ingredientele, care provin exclusiv din magazinele Kaufland, iar cheful creează pe loc rețete delicioase pe baza acestora, existând opțiuni pentru prânz sau cină, fixe sau à la carte.

Si Lounge se remarcă nu doar prin bucătăria de excepție, ci și prin petrecerile care au loc săptămânal de joi până sâmbătă.

“Escape the Ordinary” este conceptul serilor de joi, care a luat naștere din dorința de a introduce un moment de respiro înainte de mult așteptatul weekend.

Pentru cei mai mulți dintre noi, viața își asumă un alt ritm în weekend. Ne odihnim mai mult, ne facem timp pentru pasiunile noastre, călătorim sau…ne distrăm și petrecem mai mult.

Nu de puține ori, ne gândim că am mai avea nevoie de o zi în plus de weekend, de preferat între duminică și prea blamata zi de luni. Dar ce-ar fi să începem weekendul mai devreme, cu o zi? Ce-ar fi să dăm start weekend încă de joi și să intrăm mai repede în starea de spirit caracteristică sfârșitului de săptămână? Starea caracterizată de libertate, euforie, relaxare, energie și bună dispoziție. Starea Si-Lounge.

Îmbunătățirea considerabilă a stării de spirit generale care începe de regulă vinerea a fost denumită de cercetători „efectul de weekend”, care îi face pe oameni mai fericiți, începând de vineri și continuând până duminică seara, când începe „efectul de luni”. Astfel, din cercetările recente a rezultat că vinerea este cea mai fericită zi a săptămânii.

Un studiu amplu care a avut ca obiect angajați din toate domeniile, de la secretare la fizicieni sau avocați, oameni cu experiențe de viață diferite, cu rutine diferite, a dovedit că toți erau de acord asupra unui aspect: vinerea aveau cea mai bună stare de spirit.

Și ar fi păcat să se irosească această bună dispoziție fără o petrecere marca Si-Lounge, care în fiecare vineri propune un concept de party minimalist, axat mai mult pe socialializare, ce marchează începutul weekendului. Vinerea e pur și SI~mplu…minunată!

Sâmbăta este un bun prilej de a da frâu liber amintirilor. A fost o vreme cand acest party n-ar fi avut nevoie de nici o explicație, iar petrecerile de sâmbătă de la Si-Lounge se intitulează sugestiv „A fost o vremea”, fiind special concepute pentru nostalgicii acelor vremuri, dar și pentru cei din noua generație, care se pot bucura de atmosfera caracteristică asigurată de Rosario Internullo.

“A fost o vremea când dansam cu un oraș întreg” nu este doar unul dintre versurile unei celebre melodii care animează încă atmosfera în cluburi, ci descrie cadrul efervescent și unic în care se desfășoară petrecerile marca Si-Lounge.

Alege să te distrezi de joi până sâmbata la Si-Lounge, dă-ți voie sa te simți în ritm, pentru a simți ritmul în întreaga ta ființă. Feel the vibe to be the vibe!

Deci, ce faci diseară?