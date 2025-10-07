Cum să ajungi în Seychelles și sfaturi utile pentru călătorie

Seychelles este un adevărat paradis exotic, format din 115 insule de o frumusețe rară, situate în Oceanul Indian, la est de Africa. Arhipelagul este cunoscut pentru plajele cu nisip fin, apa cristalină, recifele de corali spectaculoase și pădurile tropicale luxuriante. Deși pare un loc îndepărtat și greu accesibil, drumul până în Seychelles este mai simplu decât pare, iar experiența de acolo merită cu prisosință fiecare pas. În continuare, vei afla cum poți ajunge pe aceste insule, ce documente sunt necesare, ce tipuri de cazări găsești și care sunt sfaturile practice care îți vor face vacanța mult mai ușoară.

Cum să ajungi în Seychelles

Cea mai rapidă și sigură cale de a ajunge în aceste locuri de vis este cu avion spre Seychelles. Principalul punct de intrare este Aeroportul Internațional Seychelles (SEZ), situat pe insula Mahé. De aici pornesc toate conexiunile către restul arhipelagului. Odată ce ajungi pe insula Mahé, ai la dispoziție mai multe opțiuni pentru a descoperi alte insule renumite

Legăturile maritime între Mahé, Praslin și La Digue sunt frecvente și accesibile. Călătoria cu feribotul durează aproximativ 1 oră între Mahé și Praslin și încă 15 minute între Praslin și La Digue. Air Seychelles operează curse regulate cu avionul între Mahé și Praslin, durata zborului fiind de doar 15 minute. Această infrastructură bine pusă la punct face ca explorarea insulelor să fie ușor accesibilă pentru turiști.

Documente și cerințe de călătorie

Cetățenii români și cei din majoritatea statelor europene nu au nevoie de viză pentru a călători în Seychelles în scop turistic, pentru o perioadă de până la 90 de zile. Totuși, autoritățile cer la intrare următoarele documente:

pașaport valabil cel puțin 6 luni;

bilet dus-întors;

dovada rezervării cazării;

resurse financiare suficiente pentru întreaga ședere.

Nu există vaccinuri obligatorii pentru intrarea în Seychelles. Totuși, este recomandat să călătorești cu o asigurare medicală de călătorie, care să acopere atât urgențele medicale, cât și eventualele întârzieri sau anulări de zboruri.

Cazare în Seychelles

Seychelles este cunoscut pentru resorturile sale luxoase, unde turiștii pot experimenta relaxarea absolută, cu vedere directă la ocean. Pe lângă acestea, există și hoteluri boutique, pensiuni locale (guesthouse-uri) și apartamente închiriate prin platforme private. Această diversitate face ca insulele să fie accesibile și celor care călătoresc cu un buget mai mic. Iată care sunt opțiunile de cazare în Seychelles:

Mahé – cea mai mare insulă, unde se află capitala Victoria și principalele plaje turistice. Este ideală pentru cei care vor diversitate și acces la facilități moderne;

Praslin – mai liniștită, celebră pentru plaja Anse Lazio și pentru rezervația naturală Vallée de Mai, inclusă în patrimoniul UNESCO;

La Digue – mică, pitorească și autentică, unde principalele mijloace de transport sunt bicicleta și căruțele trase de boi. Aici se află una dintre cele mai fotografiate plaje din lume: Anse Source d’Argent.

Sfaturi utile pentru o vacanță reușită în Seychelles

Clima tropicală face ca insulele să fie atractive pe tot parcursul anului. Totuși, perioadele aprilie–mai și octombrie–noiembrie sunt considerate cele mai favorabile, pentru că vânturile sunt mai blânde, iar marea este liniștită, ideală pentru snorkeling și scufundări.

Pe insula Mahé există autobuze locale ieftine, dar pentru mai multă libertate este recomandată închirierea unei mașini. În Praslin, rețeaua de autobuze este mai redusă, însă tot funcțională. În La Digue, bicicleta este cel mai folosit mijloc de transport, adăugând un farmec aparte experienței.

Bucătăria creolă este un amestec savuros de influențe africane, asiatice și europene. Preparatele cu pește proaspăt, curry-ul de fructe de mare, supa de caracatiță sau deserturile cu cocos sunt de neratat. În plus, participarea la festivalurile locale îți va oferi ocazia să descoperi tradițiile și ospitalitatea seychelleză.

O vacanță în Seychelles este sinonimă cu relaxarea totală, explorarea unei naturi spectaculoase și descoperirea unei culturi vibrante. De la plajele premiate internațional până la pădurile tropicale și recifele de corali, Seychelles oferă experienț

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News