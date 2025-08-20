  MENIU  
Cu o lună înainte, 17.000 de români s-au înscris la prima Zi de Curățenie Națională recunoscută prin lege

Cu o lună înainte, 17.000 de români s-au înscris la prima Zi de Curățenie Națională recunoscută prin lege

România se pregătește pentru o ediție istorică a Zilei de Curățenie Națională, programată pe 20 septembrie 2025. Este primul an în care evenimentul are loc în mod oficial, ca zi stabilită prin lege, iar până acum s-au înscris deja peste 17.000 de voluntari.

Ediția 2025 este una cu dublă semnificație: Let’s Do It, Romania! aniversează 15 ani de activitate, iar campania se desfășoară sub tema „Prietenul la curățenie se cunoaște”, un mesaj care pune în prim-plan solidaritatea, prietenia și responsabilitatea comună pentru un mediu mai curat. 

Evenimentul are loc simultan în toate cele 41 de județe ale României și este deschis tuturor: cetățeni, familii, elevi, profesori, angajați, autorități locale, ONG-uri și companii. Cei care doresc să fie voluntari, sunt invitați să se înscrie pe: https://app.letsdoitromania.ro

Ziua de Curățenie Națională nu mai este despre noi, ci despre fiecare om care a participat și participă. Această acțiune le aparține voluntarilor, pentru că ei sunt adevăratul motor al schimbării. În fiecare an, sute de mii de români arată că responsabilitatea și solidaritatea pot transforma România. În 2025, la 15 ani de Let’s Do It, Romania! și la prima ediție recunoscută prin lege, îi așteptăm din nou pe toți cei care cred într-o țară mai curată să ni se alăture pe 20 septembrie.” – Ștefan Buciuc, Președinte Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială din România, parte din cea mai mare mișcare civică din lume

Ziua de Curățenie Națională face parte din World Cleanup Day, o inițiativă globală care reunește peste 198 de țări și milioane de voluntari în lupta împotriva poluării. În cei 15 ani de activitate, peste 2,6 milioane de români au spus „Prezent!”, curățând mii de hectare de teren și inspirând nu doar comunități, ci și autorități să devină mai responsabile.

Aplicația Let’s Do It, Romania!

Voluntarii pot contribui și prin aplicația Let’s Do It, Romania!, disponibilă GRATUIT pe iOS și Android. Aceasta permite raportarea rapidă a zonelor cu deșeuri sau ambrozie, sesizările fiind verificate de către asociație, trimise ulterior către autorități și incluse în planurile de curățenie. Descarcă aplicația și raportează zonele cu probleme din comunitatea ta –  https://qr.link/8dPRWK 

Cum te poți implica

  • Înscrie-te ca voluntar pe 20 septembrie la Ziua de Curățenie Națională: https://app.letsdoitromania.ro
  • Devino voluntar în echipa de organizare locală: [email protected]
  • Descarcă aplicația Let’s Do It, Romania! și raportează zonele cu deșeuri sau ambrozie: https://qr.link/8dPRWK 
  • Sprijină voluntarii prin donații și sponsorizări: [email protected]

Parteneri instituționali și corporate

Ziua de Curățenie Națională 2025 este organizată cu sprijinul: Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Romsilva, Garda Națională de Mediu, Administrației Naționale „Apele Române”, ANPM, Ministerului Educației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Jandarmeriei Române, Asociației Municipiilor din România, Asociației Comunelor din România, CFR, Primăriei Municipiului București și Agenției Națională a Zonei Montane.

Parteneri corporate: Cargus, Ipsos, DB Schenker

Parteneri media: Kiss FM, Libertatea, Wall-Street, Kudika, Garbo, Start-Up, Ringier.

Despre Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din România și face parte din rețeaua internațională World Cleanup Day. De la lansarea sa în 2009, asociația a mobilizat peste 2,6 milioane de voluntari în acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și implicare comunitară.

Pe lângă Ziua de Curățenie Națională, organizația derulează programe precum Doers School și aplicația Let’s Do It, Romania!, care facilitează raportarea deșeurilor și ambroziei. Misiunea Let’s Do It, Romania! este de a construi o cultură a responsabilității față de mediu și societate, prin educație, implicare și colaborare.

Contact media:
Anamaria Hâncu – Co-fondator Let’s Do It, Romania!
[email protected] | 0740.231.588

Sursa foto: Let’s Do It, Romania

