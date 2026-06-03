Creația Anne Marie D’Ange, inspirată de Brâncuși, omagiată de Principesa Margareta a României la Royal Garden Party de Ziua Regală

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Fashion design cultural românesc întâlnește royalty, arta și patrimoniu național la cel mai rafinat eveniment al anului

În spiritul Zilei Regale a României – zi simbol al identității, elegantei și moștenirii regale – creatoarea de modă Ana Maria Mircea, fondatoarea brandului Anne Marie D’Ange, a participat la Royal Garden Party, un eveniment de excepție care a unit moda culturală, arta, inspirația regală și gastronomia rafinată.

Rochia purtată de Ana Măria Mircea la eveniment a aparținut Colecției Culturale Anne Marie D’Ange – o creație de fashion design cu print Brâncuși pe mătase naturală, concepută în Anul Brâncuși 2026, ce marchează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, Patriarhul Sculpturii Moderne. Viziunea artistică atemporală a marelui sculptor român, care a cucerit lumea rămânând profund ancorat în esență culturii naționale, a constituit sursa de inspirație pentru aceasta creație regală unică.

Colecția Culturală reunește inspirația din familia regală gipsy, imagini tradiționale romanești și simboluri Brâncuși, toate transpuse pe mătase naturală prin tehnici artizanale. Fiecare piesa este o meditație asupra frumuseții, identității și memoriei colective – o punte între România profundă și lumea modei internaționale.

Ținuta Anei Măria Mircea, împreună cu look-urile purtate de doamnele Asociației Women for a Better Society – toate semnate Anne Marie D’Ange – au adus un omagiu feminității, eleganței regale și identității culturale românești. Creațiile au fost remarcate și apreciate de Alteța Sa Regală Principesa Margareta a României, recunoaștere ce reprezintă un moment de referință în parcursul antreprenorial al designerului.

Atmosfera serii a fost completată de rafinamentul culinar al Dacia Romanian Dining, furnizor al Casei Regale Române, care a încântat invitații cu amușe-bouches cu foiță de aur și produsul tradițional certificat IGP Babic de Buzău – o prezență ce a adăugat un strat suplimentar de eleganță și identitate românească întregului eveniment.

Despre Anne Marie D’Ange

Anne Marie D’Ange este o Casă de Artă și Spirit fondată de designer-ul, antreprenoarea și vizionară Ana Maria Mircea din Buzău, Romania. Inspirat de moștenirea Casei Regale Romane, de tradițiile populare, tezaurul dacic și spiritualitatea ortodoxa, brandul celebrează esența divină a feminității printr-un univers estetic ce îmbină mistica bizantină, înțelepciunea dacică și romantismul Belle Epoque. Fiecare creație este o meditație asupra frumuseții și credinței – un omagiu adus femeilor regale care au modelat identitatea artistică a României.

Urmărește-ne pe Google News