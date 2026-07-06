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CloudSSM: platforma de digitalizare SSM care readuce instruirea angajaților în centrul atenției

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Pentru o bună parte dintre angajați, instruirea de securitate și sănătate în muncă a rămas mult timp doar momentul în care semnezi o fișă fără să parcurgi efectiv ce scrie în ea. CloudSSM — platforma românească de digitalizare SSM dedicată instruirii, testării și semnării electronice a documentelor de securitate și sănătate în muncă — încearcă să schimbe acest reflex, nu impunând instruirea într-un format nou, ci făcând-o cu adevărat relevantă. Filozofia platformei pornește de la ideea că digitalizarea, atunci când e gândită corect, întărește — nu diminuează — rolul instruirii în organizații.

Creșterea CloudSSM a fost una constantă. Numărul de clienți urcă de la un trimestru la celălalt, iar ceea ce iese cel mai mult în evidență este cât de variat e portofoliul — de la firme mici până la organizații mari, cu structuri complexe, multiple puncte de lucru și mii de angajați, plus instituții din zona publică. Asta confirmă exact premisa de la început: digitalizarea SSM nu este o nișă, ci o nevoie pe care o au în comun toate companiile care tratează serios securitatea și sănătatea în muncă, indiferent de dimensiunea lor.

Multă vreme, instruirea SSM a fost percepută ca o simplă formalitate, însă digitalizarea modifică această imagine. În mod paradoxal, ea nu reduce instruirea, ci o scoate în evidență. Pe hârtie, totul se rezuma la o semnătură într-un caiet. În platformă, instruirea SSM online devine, de fapt, conținut: poate lua forma unui text, a unei imagini sau a unui material organizat pe capitole, cu o logică a parcurgerii. Din momentul în care se acordă atenție felului în care este structurat acel material, angajatul nu mai bifează pur și simplu o obligație, ci trece prin ceva care chiar îi spune ceva. Iar când testarea urmează firesc, cu întrebări clare, legate direct de ce a citit, întregul flux începe să se comporte ca un circuit unitar — instruire, înțelegere, verificare, semnătură electronică — și nu ca niște formalități rupte una de alta.

Un material de instruire SSM „bun” în context digital este, pentru CloudSSM, un material conceput pentru cititor, nu pentru arhivă. O bună parte dintre materialele SSM au fost redactate cu ani în urmă, sub forma unor documente lungi și dense, pline de articole de lege reproduse ca atare. Într-o aplicație SSM modernă, exact același conținut poate fi rearanjat — secțiuni scurte, exemple concrete, imagini potrivite pentru locul de muncă respectiv. Fondul legal rămâne neatins; se schimbă doar forma în care informația ajunge la angajat. Iar diferența se observă imediat, atât în rezultatele testărilor, cât și în feedbackul venit din partea companiilor.

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Numeroase companii îmbină instruirea online cu sesiuni fizice, mai ales pentru riscurile specifice, iar cele două se completează foarte bine, cu condiția să fie gândite împreună, nu pe căi separate. Partea teoretică — reglementări, proceduri, politici interne — se transmite excelent prin instruire SSM online, fiindcă angajatul o parcurge în ritmul propriu și poate reveni la ea ori de câte ori are nevoie. În schimb, instruirea fizică, demonstrațiile practice, exercițiile pe echipamente sau evacuările rămân indispensabile pentru anumite tipuri de riscuri și nu pot fi înlocuite. Rolul platformei este să pregătească terenul pentru partea fizică: angajatul ajunge la sesiunea practică având deja noțiunile de bază, astfel încât timpul petrecut cu instructorul să fie dedicat lucrurilor care contează cu adevărat — aplicare, întrebări, exersare.

Un exemplu relevant vine din industria aviatică. Aviația a priceput de mult ceva ce multe domenii încă trec cu vederea: instruirea de siguranță nu are nevoie să fie plictisitoare pentru a fi tratată cu seriozitate — ba chiar dimpotrivă. Materialele de siguranță afișate pe ecranele din spătarul scaunelor sunt scurte, vizuale și repetate la fiecare zbor și, oricât ar părea de banale, oamenii le rețin. Tocmai pentru că informația e livrată clar, în contextul potrivit și la momentul potrivit. În aceeași logică sunt concepute și materialele de instruire SSM din platformă: nu un document de zeci de pagini pe care angajatul îl deschide o dată și îl închide, ci conținut structurat, reluat periodic și adaptat locului de muncă — astfel încât informația esențială despre securitate și sănătate în muncă să rămână, nu doar să fie „parcursă”.

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Pentru perioada care urmează, CloudSSM continuă să investească în zona de conținut — instrumente prin care companiile își pot reorganiza materialele de instruire SSM în formate mai accesibile, integrări mai strânse cu platformele de HR, semnătură electronică pentru toate documentele SSM și automatizări pentru testare și raportare. În paralel, platforma își propune să se extindă pe piețe europene cu cerințe asemănătoare celor din România. Direcția rămâne neschimbată — de la dosar la digital — însă cu un accent tot mai pronunțat pe ideea că instruirea făcută bine este o investiție, nu o obligație.

CloudSSM este o platformă SaaS de digitalizare SSM dezvoltată de SSM Application SRL, dedicată instruirii, testării și semnării electronice a documentelor din domeniul securității și sănătății în muncă, utilizată de companii și instituții din România.

Foto: Pexels

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