Beneficiile procedurii SMILE PRO pentru corecția miopiei, hipermetropiei și astigmatismului

Beneficiile procedurii SMILE PRO pentru corecția miopiei, hipermetropiei și astigmatismului

O vedere clară schimbă modul în care te bucuri de fiecare zi. Dacă nu mai vrei să utilizezi ochelari sau lentile de contact și cauți o soluție modernă pentru reducerea dioptriilor, probabil ai întâlnit termenul SMILE PRO. În acest articol, afli concret ce presupune această procedură, ce beneficii oferă și la ce să fii atent înainte să alegi operația!

Ce reprezintă SMILE PRO și cum funcționează?

SMILE PRO (Small Incision Lenticule Extraction PRO) reprezintă o metodă avansată de corectare cu laser a dioptriilor. Spre deosebire de intervențiile clasice, SMILE PRO utilizează laserul cu femtosecunde VisuMax 800 pentru a crea o mică lenticulă în cornee, extrasă apoi printr-o incizie foarte mică, de obicei, cu o dimensiune cuprinsă între 2 și 4 mm. 

Această abordare oferă o experiență rapidă, fără disconfort. Operația durează doar câteva minute pentru fiecare ochi, iar recuperarea se produce rapid. SMILE PRO se adresează corectării miopiei până la 10 dioptrii, hipermetropiei până la 7 dioptrii și astigmatismului până la 4 dioptrii [1].

Diferențe clare față de LASIK și PRK

SMILE PRO se diferențiază de LASIK și PRK prin modul de acțiune: intervenția nu presupune o incizie mare și păstrează țesutul cornean aproape intact. În cazul LASIK, se decupează o clapetă (flap) în cornee, ceea ce implică o recuperare prelungită și  senzație de ochi uscat. În cazul PRK, se îndepărtează primul strat al corneei, ceea ce se asociază cu o perioadă mai lungă de vindecare și un disconfort crescut [2].

Intervenție minim invazivă, nedureroasă și cu o recuperare rapidă

Teama de durere sau de disconfort îi face adesea pe oameni să amâne o intervenție laser. Cu SMILE PRO, majoritatea pacienților spun că nu simt durere, pentru că anestezia se face local, cu picături. Procedura durează doar câteva minute pentru ambii ochi, incluzând atât etapa laserului, cât și extragerea lenticulei. 

Recuperarea vizuală începe rapid – peste 80% dintre persoane constată o îmbunătățire a vederii în primele 24 de ore, cu stabilizare completă în următoarele zile. Astfel, dacă ai nevoie să te întorci repede la activitatea profesională sau la condus, această metodă poate constitui o soluție potrivită [1][3].

Structura și rezistența ochiului este păstrată

Prin SMILE PRO, chirurgul nu modifică stratul central de colagen al corneei, păstrând astfel rezistența acesteia. Incizia mică, realizată la marginea corneei, ajută la menținerea stabilității ochiului pe termen lung.

Această caracteristică oferă avantaje în special pentru persoanele implicate în activități cu risc de traumatisme (de exemplu, sportivii) [1][3].

Nivel ridicat de siguranță și risc redus de complicații

La SMILE PRO, femtolaserul VisuMax 800 acționează în jur de 7-10 secunde, în funcție de numărul de dioptrii, ceea ce înseamnă confort pentru pacient și reducerea riscului apariției complicațiilor intraoperatorii. Efectele secundare minore pot include, pentru o perioadă scurtă:

  • sensibilitate la lumină;
  • senzație de corp străin (ca nisipul în ochi);
  • variații ușoare ale vederii, care se stabilizează treptat [1][3].

Accesibilitate și contraindicații

Majoritatea persoanelor cu vârste între 18 și 40-50 de ani sau până la apariția prezbiopiei, cu dioptrii stabile de cel puțin 12 luni, pot opta pentru SMILE PRO. Totuși, evaluarea medicală rămâne strict necesară, deoarece nu oricine poate beneficia de această corecție. Situațiile în care medicul recomandă să nu se efectueze procedura includ:

  • cornee subțire, modificată structural (keratoconus);
  • instabilitatea dioptriilor;
  • perioada de sarcină sau alăptare;
  • boli inflamatorii sau degenerative ale ochiului;
  • depășirea limitelor tehnice ale procedurii.

Numai oftalmologul stabilește eligibilitatea precisă după efectuarea investigațiilor necesare [1][3]. Un consult corect efectuat, într-o clinică modernă cum este Ama Optimex favorizează obținerea unor rezultate optime!

Etape simple pentru pregătire și recuperare

Pregătirea pentru SMILE PRO implică pași concreți:

  • oprirea utilizării lentilelor de contact cu 10 zile înainte;
  • urmarea tratamentului preoperator prescris (de obicei picături);
  • efectuarea unor investigații complete: măsurători pentru cornee, dioptrii, analiza retinei.

Medicul va discuta despre așteptările tale reale și îți va explica opțiunile. Imediat după operație, vei primi recomandări clare pentru îngrijire, precum evitarea:

  • contactului apei cu ochii;
  • aplicării machiajului în zona ochilor timp de câteva zile;
  • frecării ochilor;
  • luminii puternice directe.

Primele controale sunt programate la 24 de ore, o săptămână și periodic, în funcție de planul stabilit de specialist.

Dacă apar simptome neobișnuite – durere persistentă, scădere accentuată a vederii sau inflamație – revino de urgență la cabinet. Medicul va evalua starea ochilor și va decide pașii următori. Recuperarea completă a vederii poate dura câteva săptămâni, dar majoritatea pacienților revin la activitățile obișnuite după două-trei zile sau chiar a doua zi [1][3].

Rezultate stabile pe termen îndelungat

Un beneficiu important al procedurii SMILE PRO este rata mică de regresie, fiind considerată tehnica cu cea mai mare stabilitate a dioptriilor, postoperator. 

Niciun tratament medical nu elimină complet riscurile, dar SMILE PRO prezintă o rată  scăzută de complicații. Printr-o colaborare bună între tine și medicul specialist, poți obține o vedere clară și independentă de ochelari îndelungată [1][3].

Acest articol nu înlocuiește consultația medicală. Discută întotdeauna cu un specialist înainte de a lua o decizie privind o intervenție pentru ochi!

Surse de informare:

[1] Majid Moshirfar, et al. “Small Incision Lenticule Extraction.” Nih.gov, StatPearls Publishing, 26 Feb. 2024, www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549896/. Accesat în data de 22 Aug. 2025.

[2] Watson, Stephanie. “PRK vs. LASIK.” WebMD, 22 Iul 2020, www.webmd.com/eye-health/prk-vs-lasik. Accesat în data de 22 Aug. 2025.

‌[3] Saad, Amr, et al. “Refractive Outcomes of Small Lenticule Extraction (SMILE) Pro® with a 2 MHz Femtosecond Laser.” International Ophthalmology, vol. 44, no. 1, 10 Feb. 2024, pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10858925/, https://doi.org/10.1007/s10792-024-02915-2. Accesat în data de 22 Aug. 2025.

