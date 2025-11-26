Beneficiază de terapii estetice avansate și soluții personalizate, create pentru a reda pielii și corpului frumusețea sa autentică și vitalitatea naturală

A avea grijă de corp și de piele nu este un lux rezervat doar vedetelor. Oricine merită să se simtă bine în pielea sa, să redescopere strălucirea naturală și încrederea în sine. De aceea, la Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu îți oferim o gamă diversificată de servicii de estetică profesionale și tratamente minim invazive, adaptate nevoilor tale. Acestea au rolul de a scoate în evidență frumusețea ta naturală.

Intervenții chirurgicale precise, ce redau armonia și echilibrului trăsăturilor

O dată cu trecerea timpului, în urma unor modificări hormonale sau de greutate, pielea suferă schimbări naturale, pierzându-și din elasticitate și fermitate. Atât la nivelul chipului, cât și al siluetei apar semne neplăcute, precum ridurile, pielea lăsată sau vergeturile. Din fericire, există proceduri personalizate pentru a diminua aceste semne și a controla intensitatea lor.

La Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu beneficiezi de diferite tipuri de intervenții de chirurgie estetică și reparatorie pentru față, corp, sâni și mâini. Obține o privire expresivă și un chip întinerit cu ajutorul unor intervenții de chirurgie facială realizate de echipa condusă de Dr. Rareș Giurgiu: blefaroplastie superioară și inferioară (chirurgia pleoapelor), lifting facial, cervical și lipofilling.

În domeniul chirurgiei siluetei și a sânului, clinica oferă o gamă completă de intervenții menite să contureze proporțiile corporale și să îmbunătățească estetica generală. De la liposucție și abdominoplastie, până la augmentare, reducție sau lifting mamar, fiecare operație este planificată cu grijă, în vederea obținerii unor rezultate care să pună în valoare frumusețea unică a fiecărei persoane.

Experimentează rejuvenarea pielii tale cu ajutorul procedurilor minim invazive de estetică

Pentru persoanele care doresc să corecteze anumite semne ale trecerii timpului de pe chip sau corp, există o gamă de proceduri non-chirurgicale eficiente, ce conduc la rezultate naturale și armonioase.

În cadrul clinicii de estetică din București ai parte de consult de specialitate și proceduri personalizate ce oferă pielii tale vitalitate și un aspect mai tânăr. Iată care sunt aceste intervenții și ce efect prezintă:

• Injecții cu biostimulatori de colagen – declanșează procesele naturale de regenerare a pielii, prin biosinteza colagenului

• Toxina botulinică – injecții la nivelul mușchilor feței pentru a trata ridurile și a reduce semnele îmbătrânirii

• Mărire buze și volumetrie facială cu acid hialuronic – filler ce înlocuiește volumul pierdut și rehidratează pielea

• PRP (Platelet-Rich Plasma) – numită și terapia vampir, aceasta folosește plasma proprie cu trombocite a pacientului care este injectată pentru a stimula regenerarea țesuturilor

• PRP-S (Platelet Rich Plasma + Stroma) – tratament injectabil cu plasmă proprie și celule reparatorii menit a vindeca leziunile și a reface țesuturile afectate

Prin intermediul acestor proceduri minim invazive, vei vedea cum pielea ta devine mai fermă și mai întinerită. În plus, aceste tratamente prezintă mai puține riscuri, sunt ușor tolerabile, timpul de recuperare este mai redus, iar costurile sunt mai mici față de intervențiile chirurgicale. Acestea nu doar îmbunătățesc aspectul exterior, ci contribuie și la restabilirea unei stări de bine interioare, oferind pacienților o imagine care reflectă mai fidel felul în care se simt.

O clinică modernă ce oferă metode personalizate de îngrijire și tratamente estetice eficiente

Intervențiile și procedurile realizate în cadrul Clinicii de Estetică Dr. Rareș Giurgiu țin cont de preferințele și nevoile fiecărui pacient, oferind un mediu sigur și primitor.

Clinica este dotată cu tehnologii inovatoare și instrumente avansate, asigurându-se că pacienții primesc tratamente faciale și corporale la cele mai înalte standarde.

Iată câteva motive pentru a alege grija și profesionalismul oferite în cadrul acestei clinici de estetică:

· Expertiză medicală – Dr. Rareș Giurgiu și echipa sa sunt la curent cu cele mai recente proceduri estetice și tehnici din industrie, garantând că vei primi tratamente eficiente, bazate pe cunoștințe medicale solide.

· Abordare personalizată – Fiecare persoană este unică și, de aceea, va avea parte de un plan de tratament personalizat care să răspundă nevoilor individuale și obiectivelor propuse.

· Gamă variată de tratamente faciale și corporale – Beneficiezi de o gamă completă de tratamente minim invazive, terapii anti-aging inovatoare și intervenții chirurgicale ce acoperă o paletă vastă de nevoi estetice.

· Un mediu sigur și primitor – Ai parte de servicii medicale oferite de un personal atent și empatic, în cadrul unui spațiu dedicat frumuseții și încrederii în sine, astfel încât experiența medicală să fie una pozitivă și lipsită de stres.

Intră pe site și descoperă gama de proceduri și tratamente estetice și reparatorii care se efectuează în cadrul clinicii. Realizează o programare și vezi care sunt cele mai bune opțiuni medicale, care îți pot reda aspectul dorit și încrederea în propria înfățișare!

Sursa foto: Dr. Rares Giurgiu

Urmărește-ne pe Google News