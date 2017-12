Adriana Lima nu va mai poza goală niciodată. Motivul este impresionant

Frumoasa Adriana Lima a făcut un anunț care i-a întristat profund pe fanii săi. Modelul nu va mai poza goală, decât dacă o va face pentru un scop măreț.

După 18 ani petrecuți în sânul raiului Victoria s Secret, superbul îngeraș și unul dintre cele mai bine cotate modele din lume, se pare că se pregătește de o retragere glorioasă de pe catwalk sau, cel puțin, așa zvonește presa de peste Ocean. Însă, până va deveni o informație oficială, Adriana Lima a ținut să-și înștiințeze fanii de noua sa decizie, aceea de a nu mai poza nud.

„Mi s-a propus să filmez un clip sexy care va apărea și va fi distribuit pe social media. Cu toate că am făcut multe astfel de clipuri până acum, ceva s-a schimbat în mine atunci când o prietenă foarte apropiată mi-a mărturisit că nu se simte bine în pielea ei, că nu-i place corpul ei. Asta m-a pus pe gânduri și mi-am dat seama că eu m-am trezit în fiecare zi a vieţii mele întrebându-mă cum arăt. Acesta a fost mereu primul meu gând. Oare voi lua proba pentru jobul X? Am realizat în acel moment că majoritatea femeilor se trezesc aşa, chinuindu-se să satisfacă un stereotip impus de modă, societate, social media. Nu aşa se trăieşte. Fizic şi mental nu e sănătos. Aşa că am hotărât să schimb asta. Nu voi mai poza sau filma dezbrăcată pentru o cauză lipsită de sens.” – a fost mesajul radical postat de Adriana Lima pe contul său de Instagram.

Adriana Lima are o relație cu scriitorul turc Metin Hara și, la doar 36 de ani, este mama a două fetițe, Valentina, de 8 ani, și Sienna, de 5 ani, rezultate din mariajul, care a durat 7 ani, cu Marko Jaric, un cunoscut jucător de baschet.

