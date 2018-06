Vedetele serialului „Game of Thrones”, Kit Harington și Rose Leslie s-au căsătorit, sâmbătă, în Scoția, la castelul deținut de familia actriței în vârstă de 31 de ani, Wardhill Castle din Aberdeenshire.

Kit și Rose s-au cunoscut pe platourile de filmare ale cunoscutei serii de televiziune în anul 2012, ir povestea lor de dragoste a trecut și în viața reală. Cei doi și-au făcut publică logodna anul trecut, prin intermediul unui anunț într-un ziar londonez.

Harington, 31 ani, a declarat că i-a fost foarte ușor să se îndrăgostească de Leslie. Cât despre cea mai frumoasă amintire pe care o are de pe platourile de filmare ale „Game of Thrones” este când a cunoscut-o pe cea care i-a dat viață personajului Ygritte, în Islanda, în anul 2012.

