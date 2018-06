A crezut că soția lui a fost răpită și a anunțat poliția. Ce a aflat două luni mai târziu

Miliardarul italian Gianluca Cervara a raportat la poliție dispariția misterioasă a soției sale, Anna Zaiachkivska, fosta Miss Ucraina, în luna iulie 2013. În timp ce poliția o căuta, bărbatul era convins că soția lui a fost răpită și se gândea cu groază la ce e mai rău. După luni de zile de căutări zadarnice, soțul îndurerat era sigur că tânăra a murit.

Doar că, după mai multe luni, nu mică i-a fost mirarea să o găsească singur în poze pe Instagram. Cea care îi jurase iubire veșnică cu câteva luni înainte, se afla la New York, fericită la brațul altui bărbat. Furios, Cervara i-a lăsat soției un mesaj public: „Soțul tău din Milano și părinții îți mulțumesc că te afli în New York cu un alt bărbat”.

Tânăra în vârstă de 24 de ani se căsătorise cu omul de afaceri italian în decembrie 2015, iar luna aceasta trebuia să aibă loc ceremonia religioasă. La doar o zi după ce îi mulțumea soțului printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare, Anna a plecat de acasă.

„Minunatul meu Gianluca Cervara, îți mulțumesc pentru că sunt floarea ta și pentru că fac parte din familie”, le spunea ea prietenilor virtuali.

Acum, fosta Miss Ucraina se apără și susține că și-a înșelat soțul pentru că a agresat-o: „A ridicat mâna la mine. Prima oară când a făcut asta, am fugit acasă la părinții mei, în Ucraina. Am decis ulterior să îi acord o nouă șansă, dar într-un final nu am mai vrut să trăiesc ca într-o cușcă și am fugit”.

De cealaltă parte, Gianluca susține că o va da în judecată pentru că nu a respectat contractul prenupțial și că nu este deloc persoana care încearcă să pară. De asemenea, el o acuză și că i-a furat 7000 de dolari și un telefon mobil.

