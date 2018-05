23 de spectacole de teatru, muzica și dans la Festivalul dramaturgiei și teatrului românesc de la Timișoara

Ediția a XXIII-a a celui mai important festival dedicat dramaturgiei și teatrului românesc în context european, FEST-FDR (Festivalului European al Spectacolului – Festivalul Dramaturgiei Românești) are loc între 5 și 13 mai la Teatrul Național din Timișoara.

Anul acesta, festivalul lansează o provocare atât creatorilor, cât și publicului, plasând toate evenimentele sale într-un concept care traduce însăși dinamica societății: Involuție – Revoluție – Evoluție și aducând în discuție felul în care societatea și, implicit, teatrul, modelează realitatea și construiesc viitorul.

FEST-FDR2018 transformă orașul într-o scenă atotcuprinzătoare, care are ceva de oferit tuturor: publicului Teatrului Național, iubitorilor de teatru, dar și publicului ocazional, trecătorilor, tuturor celor care vor să trăiască împreună experiențe și emoții pozitive. Anul acesta festivalul oferă spectactorilor 23 de spectacole de teatru, muzică, dans, teatru acrobatic la înălțime, teatru cu păpuși în mărime naturală, 2 mese rotunde pe tematici conexe dramaturgiei și 4 lansări de carte.

Secțiunea FEST reunește spectacole românești și internaționale și invită publicul să le vizioneze în aer liber. Printre spectacolele selecționate pentru această secțiune, se regăsesc Empire, semnat de Milo Rau, The Grapes of Wrath, în regia lui Luk Perceval sau Stage Dogs, text și regie Florin Piersic jr. Secțiunea FDR, cu spectacole in-door este o inventariere relevantă a celor mai semnificative spectacole pe texte românești (inclusiv scenarii pentru teatru) realizate în ultimul an. Titlurile selecționate pentru această secțiune reflectă atât interesul din ce în ce mai crescut al teatrelor și al publicului pentru noua dramaturgie românească, cât și consolidarea generației anilor 2000 a dramaturgilor români – Mihaela Michailov, Peca Ștefan, Csaba Székely etc., precum și apariția uneia noi – Alex Tocilescu, George Ștefan, Alexandru Popa etc.

Biletele pentru spectacolele care se joacă în sălile de spectacole se găsesc la Agențiile Teatrului Național: Agenția „Mărășești”, str. Mărășești nr. 2 și Agenția „Sala 2”, în Parcul Civic. Orar: zilnic, orele 11 – 19. Locurile pot fi achiziționate și online, pe www.tntimisoara.com.