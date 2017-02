O tânără era să rămână oarbă după ce și-a vopsit singură sprâncenele

O adolescentă din Australia era să rămână fără vedere după ce a încercat să își vopsească singură sprâncenele acasă.

Tylah Durie din Victoria, Australia a fost spitalizată după ce a avut o reacție alergică severă după ce și-a aplicat singură vopsea pe sprâncene și gene.

Tânăra de 16 ani a spus că a avut dureri de neimaginat după ce corpul ei a reacționat la ingredientul para-fenilendiamina (PPD) din vopseaua de păr.

Tylah a postat pe Facebook câteva poze de după reacția alergică descriind experiența ca fiind terifiantă, mai ales după ce medicii i-au spus că putea să orbească.

Medicii i-au spus că reacția ei alergică a fost una neobișnuită, dar severă și că șansele ca tânăra să-și piardă vederea erau foarte mari.

“Mi-au curs lacrimi și puroi din ochi, disconfortul a fost imens și am suferit mult. Am avut arsuri chimice pe ambele sprâncene și am avut ochii atât de umflați că nu i-am putut deschide.” – a declarat tânăra.

Trauma suferită a făcut-o pe tânără să îi sfătuiască pe toți cei care își doresc o vopsire acasă să testeze preparatul pe o porțiune mică de piele, așa cum scrie pe cutie înainte să-l aplice pe o suprafață mai mare.

“Eu am făcut o greșeală și acum încerc să-i protejez pe ceilalți.”

Sursa foto 123rf

