Alina Eremia pe coperta revistei Unica februarie 2017

Love is in the air! De mâine, 24 ianuarie, găsești la chioșcurile de presă revista Unica, ediția de februarie 2017, având-o pe copertă pe Alina Eremia. Revista îți aduce și un cadou special, un set de dischete demachiante din bumbac.

Ediția de februarie a revistei Unica a întrebat cuplurile – celebre sau nu – din România ce fac de Ziua Îndrăgostiților, iar pentru cei indeciși a pregătit o selecție de activități numai bune de testat în doi – cursuri de gătit, relaxare la spa, expediții la conace frumoase, dar și aplicații de smartphone dedicate cuplurilor.

Sedința foto pentru coperta Unica… a fost o nebunie, vorba cântecului! Răsfoiește revista, admiră cover-story-ul, și ne vei da dreptate. Alina Eremia, o vedetă în plină ascensiune, ne povestește cum a reușit, la numai 23 de ani, să ajungă un nume în industria muzicală din România.

E ianuarie și sunt reduceri!! Stilista revistei Unica ți-a pregătit recomandări de piese superbe, cu prețuri sub 150 de lei! Pe lângă hainele și accesoriile cu prețuri irezistibile, Unica îți propune și piese în care merită să investești, pentru a avea mereu o garderobă elegantă și versatilă.

Îți plac florile? Și nouă! Intră în universul floriștilor și fă cunoștință cu trei femei care iubesc florile și… fac afaceri cu ele. Află ce aranjamente sunt la modă, care sunt cele mai cerute flori din florării și cum e să lucrezi cu niște ingrediente atât de efemere.

Isocetyl Palmitate, Potassium Sorbate, Retinyl… Nu, nu suntem la ora de chimie, ci la momentul în care citim etichetele produselor de frumusețe. Specialiștii în cosmetică te învață să să descifrezi lista de ingrediente și să afli ce anume îți face bine și ce nu.

În plus, ediția de februarie vine cu un cadou special: un set de dischete demachiante din bumbac 100%!

