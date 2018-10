În vizită la Jamie Oliver

Nu sunt cel mai talentat chef în bucătărie. Pe o scară de la 1 la câte boabe sunt într-o pungă de orez, experiența mea culinară este… pilaf. Nu mă laud cu asta, nici măcar nu mai e la modă să nu știi să gătești, dar nici nu vreau să-i vând grădinarului castraveți. E suficient să vă mărturisesc că era să fac salată Tabouleh din leuștean în loc de pătrunjel, ca să vă faceți o idee… În schimb, pot aprecia cu ușurință o mâncare excelentă, de la cele simple ca bună ziua la cele mai complexe, din gastronomia moleculară.

Pesemne că am făcut ceva bine, de vreme ce am avut șansa de a fi singurul jurnalist din România invitat să stea de vorbă cu celebrul Jamie Oliver, în noul său birou din Londra. Dacă preparatele lui n-ai cum să le uiți vreodată, pe lângă studiourile Benwell House, din Londra, unde are biroul, poți trece cu ușurință. Intrarea este semnalizată discret, alb pe negru, Jamie Oliver HQ: UNIT 11. Exteriorul nu arată spectaculos, dar interiorul este superb, spațios, decorat precum un hub creativ. Cum intri, îți sare în ochi locul de joacă al lui Jamie, bucătăria deschisă, lungă cât o zi de post negru și echipată în ciuda oricărei diete. Apoi sunt mesele unde se mănâncă rețetele pe care le testează la filmări – cât de bune au fost pastele cu fistic! – și un spațiu deschis, ca un living imens, care te face să te simți ca acasă. Ah, și foarte multe cărți de gătit. Păi numai Jamie are 27 de titluri. 🙂 Acesta este, de altfel, și motivul pentru care mă aflu în acest loc al minunilor culinare.

Jamie lansează cea mai nouă carte a sa, „Jamie cooks Italy“ (n.r. – „Jamie gătește în Italia“), disponibilă și în România din noiembrie, la Curtea Veche Publishing. Care este ingredientul care transformă această carte într-una cu totul specială? Cele 140 de rețete originale, dar și clasice, reinterpretate, pe care Jamie le-a adunat împreună cu Gennaro Contaldo, mentorul său, de la bunicuțe de 80 și 90 de ani din toată Italia. Roma, Sicilia, Napoli, Bari, Milano, Torino sunt doar câteva dintre orașele pe care cei doi exploratori ai gustului le-au vizitat pentru a colecționa de la „nonnas“ rețete pe cale de dispariție. După doi ani intenși de muncă, Jamie și Gennaro ne servesc antipasti, salate, paste, orez, preparate cu fructe de mare și deserturi asezonate cu poveștile acestor bunicuțe absolut fabuloase. Înainte de a sta de vorbă despre noul proiect, am avut ocazia să asist la o sesiune de cooking live, susținută chiar de Jamie și Gennaro. Acum vă întreb care sunt șansele să-ți gătească în fața ochilor unii dintre cei mai buni chefi de pe planetă? Probabil unele destul de mici, de vreme ce Jamie organizează foarte rar astfel de evenimente. și care sunt șansele ca în acest context de vis să faci cea mai păcătoasă amigdalită și să ai dureri cumplite doar dacă… respiri?

Ei, la întrebarea asta numai legile lui Murphy ar putea veni cu un răspuns. Cert este că, pusă în această situație delicată, a trebuit să iau o decizie. Ignor răzătoarea din gât și mănânc, în ciuda durerilor ascuțite, sau îmi ascult instinctul de conservare și ignor jurnalistul din mine, curios să documenteze fiecare farfurie. La naiba cu răzătoarea! Aplic jumătate din tubul cu anestezic local de la farmacia englezilor și mănânc, fie ce-o fi! Ați văzut „Fifty Shades of Grey“? Ei, cam așa m-am simțit. Am savurat mai întâi gustul absolut demențial al ardeilor dulci cu burrata și apoi am înghițit un cuțit. Credeți că asta m-a făcut să mă opresc? Nu, nu. Am continuat cu pastele cu fistic, cu peștele marinat, cu tiramisul împrietenit cu lămâia… Chiar și așa, să știți, combinația ușor masochistă de plăcere cu durere a fost mai suportabilă decât gândul că aș fi putut rata oportunitatea de a savura asemenea delicatese.

Apoi am stat la povești cu Jamie.

