Vloggerul Laura Giurcanu, luată prin surprindere la Gala UNICA 2019

Laura Giurcanu a primit premiul de la actrița Andreea Ibacka. Cu un chip superb de la natură, care nu are nevoie de intervenții, Laura are un portofoliu impresionant la cei 22 de ani ai săi: de la model internațional la o prezență puternică în social media, ea a încercat multe. Pe YouTube are aproape 400.000 de abonați și peste 20 de milioane de vizualizări la clipuri, iar pe Instagram se apropie de un milion de urmăritori. Celelalte femei nominalizate au fost Aida Economu, Antonia, Elena Gheorghe, Iulia Vântur, Lili Sandu și Monica Bârlădeanu.

