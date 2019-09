Will Smith. Imagini de colecție

Will Smith își sărbătorește astăzi cea de 51-a aniversare. Actorul s-a născut în data de 25 septembrie 1968 în Philadelphia, Pennsylvania, Statele Unite. A devenit faimos la sfârșitul anilor ’80, mai întâi ca rapper, activitate care i-a adus multe premii Grammy, și mai apoi ca actor în comedia „Prințul din Bel Air”. În aprilie 2007, revista Newsweek l-a numit „cel mai bun actor de la Hollywood”. Totodată a fost considerat de celebra revista Forbes cel mai profitabil actor în materie de generare a încasărilor pentru filme. De ziua lui Will Smith am adunat câteva fotografii de colecție.

Sursă foto: Profimedia, Northfoto.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro