Cuplul care a așteptat 20 de ani pentru a avea un copil

„Am înțeles că eu și soțul meu avem o problemă când, după un an de încercări, eu nu am rămas însărcinată“, își începe Luiza Mihoci povestea. Totuși, femeia nu s-a gândit că ar fi avut o problemă gravă, mai ales că toți medicii ginecologi pe care îi vizitase au asigurat-o pe ea și pe soțul ei că totul este în regulă.

Însă… anii au trecut și dorința lor de a avea un copil rămânea neîmplinită.

Până la urmă, au ajuns în cabinetul unui doctor care, după ce a analizat cazul Luizei, i-a cerut să facă o singură analiză. Rezultatul acelei analize a dat și diagnosticul pe care Luiza avea să-l primească. „Analiza se cheamă AMH, iar o valoare mică a acestei analize însemna că am o rezervă ovariană foarte scăzută“, explică Luiza.

De aceea, au hotărât împreună cu medicul specialist în fertilizare in vitro să recurgă la procedura FIV (fertilizare in vitro), pentru a-și crește șansele de a rămâne însărcinată. „Fizic, procedura FIV se face sub anestezie totală. Au fost puncții după care nu mă simțeam bine“, își amintește ea.

Totuși, spune că partea cea mai grea este că aștepți un rezultat care întârzie să apară. Și în ciuda faptului că primise un diagnostic care nu era îmbucurător, totuși avea un diagnostic, iar acest lucru dădea cuplului speranță.

„Am fost încrezătoare la fiecare procedură pe care am făcut-o“, confirmă Luiza.

Cu toate acestea, după nouă puncții (cu ajutorul acestora sunt colectate ovocitele) și FIV-uri nereușite, Luiza a clacat și își punea problema dacă va fi vreodată să se bucure de un copilaș. Avea stări și stări, recunoaște ea, însă până la urmă cazna și rugăciunile ei s-au încheiat, pentru că a treia fertilizare in vitro a fost un succes!

„Cel mai des soțul meu era cel care mă încuraja. Plecam optimistă și din cabinetul doctorului…Pentru că el a considerat că sunt un caz care va reuși“, spune fericită Luiza.

• Aproximativ 1 din 4 cupluri care își dorește cât mai curând un copil nu a reușit să obțină o sarcină până în prezent, deși încearcă de 1-5 ani, conform unui studiu inițiat de Asociația pentru Reproducere Umană din România în anul 2018

• Conform aceluiași studiu, în România, cei mai mulți dintre cei care nu pot obține o sarcină merg la medicul ginecolog în încercarea de rezolvare a problemei de infertilitate (91%) și doar o parte la medicul specialist în infertilitate (38%)