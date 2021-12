Vedete care au avut COVID-19 în 2021 și experiențele lor

Vedete din întreaga lume au trecut prin experiențe provocatoare din cauza COVID-19. În timp ce unele au făcut față mai ușor bolii, altele au dus o luptă aprigă cu virusul SARS-CoV-2. Multe dintre ele și-au spus public poveștile, iar noi am adunat principalele declarații în rândurile ce urmează.

Primul an de pandemie a venit cu pierderi importante în lumea artistică din cauza COVID-19 și cu experiențe tulburătoare pentru cei care au trecut prin boală. Povestea a continuat și în 2021, cu dispariții fulgerătoare ale artiștilor sau cu adevărate drame trăite de vedete din cauza infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Vedetele și experiențele lor cu COVID-19

Anca Pandrea. Actrița a mărturisit că i-a fost foarte rău din cauza infectării cu virusul SARS-CoV-2: „Mi-a fost foarte rău, am căzut în casă, m-am lovit foarte rău şi sunt plină de vânătăi.”

Cristian Țânțăreanu. Milionarul a povestit că a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce saturația de oxigen începuse să scadă: „Îmi era rău, îmi scăzuse oxigenul, când am văzut că scade dramatic m-am dus în spital. E nenorocire!”, spunea acesta în luna octombrie.

Catinca Roman. Vedeta a mărturisit că s-a simțit atât de rău, încât a fost nevoită să sune la Ambulanță. Simptomele au fost unele destul de severe și a resimțit „o stare de slăbiciune extremă, lipsă de poftă de mâncare, rău, rău…”

DJ Wanda. Vedeta a povestit că a avut simptome aproape o lună și niște amețeli cumplite, pe lângă alte simptome specifice infectării cu SARS-CoV-2: „Deci, cine spune că este o gripă nu are idee ce înseamnă! Eu m-am simțit ca un mort viu, în toată perioada aceea.”

Elena Merişoreanu. Interpreta de muzică populară a povestit că după câteva zile de la infectare s-a simțit foarte rău și a fost internată, dar s-a recuperat mai repede decât se așteptau medicii.

Monica Anghel, Alexandru Arșinel, Andra și Cătălin Măruță, printre vedetele care au avut COVID-19 în 2021

Monica Anghel. Artista a povestit că deși a avut simptome destul de puternice, nu s-a lovit de complicații: „Ce simptome am avut? Ca atunci când ai o gripă teribilă, ca și cum ai fi bătut, dar bătut rău de tot. Nu am avut complicații. A fost o variantă ușoară a acestui virus.”

Liliana Mocanu. Interpreta nevestei lui Firicel din serialul „Las Fierbinţi” a trecut prin clipe grele: „Am trăit niște dureri musculare, de spate, de oase, de aveam impresia că oasele mele erau schimbate cu niște tije de fier pe care le bătea cineva cu un ciocan. Frica mea era să nu rămân noaptea fără aer, să nu pot să respir”, a povestit Liliana Mocanu, care și-a pierdut mama anul trecut din cauza COVID-19.

Irinel Columbeanu. Deși nu a făcut o formă gravă a bolii, fostul milionar de la Izvorani a fost internat în spital pentru câteva zile.

Alexandru Arșinel. Chiar dacă starea actorului nu a fost una prea bună, acesta nu a făcut o formă gravă a bolii pentru că era vaccinat.

Andra și Cătălin Măruță, împreună cu cei doi copii au avut COVID-19. Artista a povestit că deși nu a fost o formă gravă, în sensul că nu a ajuns la spital, a avut de tras din cauza simptomelor după vindecare: „Eu m-am simțit obosită, epuizată, ruginită, dacă pot să spun așa, după perioada de COVID-19.”

Amna. Artista a spus atunci că boala i-a dat ceva bătăi de cap, dar cu ajutorul tratamentului primit în spital, starea sa s-a îmbunătățit de la o zi la alta.

Vedete care au trecu prin forme mai grave de COVID-19

Oana și Viorel Lis au trecut prin momente grele din cauza COVID-19. Cei doi au fost internați la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. „Matei Balș” din București. Fostul primar al Capitalei a povestit de pe patul de spital că plămânii săi au fost foarte afectați și a avut nevoie de oxigen.

Sunt terminat la plămâni. Nu pot să vorbesc, nu-mi dau voie. Domnișoarele asistente spun că obosesc, că nu mi-e bine, a declarat după internare Viorel Lis.

Am simțit o stare pe care nu am mai simțit-o niciodată. El e o persoană cu risc, este la o sursă de oxigen, în salon, ia tratament. Eu sunt super fericită că avem loc în spital. (…) Viorel a ajuns aproape cu căruțul, nu mai putea să meargă. Suntem împreună în această situație, a povestit atunci și Oana Lis.

Tavi Colen a avut COVID-19 de două ori. Artistul a făcut o formă mai gravă a bolii prima oară și a fost nevoit să stea o lună în pat: „O lună întreagă am stat la pat. Am fost foarte rău, nu puteam să respir.”

Victor Socaciu. Artistul a fost internat în stare gravă și medicii s-au luptat să îi salveze viața. Acesta a stat în spital trei săptămâni și a mărturisit că s-a vindecat datorită terapiei hiperbare.

Larisa Udilă a trecut printr-o experiență cutremurătoare din cauza infectării pe timp de sarcină: „A fost o perioadă atât de urâtă încât nu pot să vă explic în cuvinte”, a mărturisit aceasta.

Cântăreața Celia a povestit că a trecut momente cumplite din cauza COVID-19: „Experiența «COVID-19» a fost un coșmar pentru mine/noi. Totuși, n-am cuvinte să mulțumesc Lui Dumnezeu că a îngăduit să ne mai avem unii pe alții, să rămână și mama lângă noi. Dumnezeu a lucrat prin oamenii care ne-au îngrijit, cărora nu știu cum le voi putea mulțumi, însă îi voi purta în rugăciuni.”

Toni Grecu a fost internat la „Matei Balș” după ce a dezvoltat o formă mai gravă de COVID-19. Exact în acea perioadă, la pavilionul unde se afla actorul a avut loc un incendiu puternic, în care și-au pierdut viața mai multe persoane. Acesta s-a speriat îngrozitori, dar a reușit să iasă la timp din unitatea medicală.

Elena Gheorghe și alți membri ai familiei ei au fost confirmați pozitiv cu COVID-19

Elena Gheorghe și alți membri ai familiei ei au trecut prin experiența COVID-19. Artista a povestit că în timp ce unii dintre ei au avut forme ușoare sau medii, alții s-au luptat pe viață și pe moarte cu virusul.

Am trecut prin toate stările, de la neputință la disperare, de la a acceptă tot ce ne e dat la o bucurie imensă că suntem toți bine! Familia mea, 11 membri, am avut Covid, unii cu simptome severe, alții medii, iar ceilalți ușoare. Eu am fost «asistență» de serviciu la mine acasă pentru 4 oameni dragi care aveau nevoie de medicamente, mâncare, sprijin 24/24, eram pe telefoane. (…) Ne-am lovit de toate problemele sistemului sanitar care este blocat (…) am sunat la fiecare spital în parte să găsesc un loc pentru un membru care nu mai putea fi tratat acasă, a fost jocul minții iar saturatia lui era din ce în ce mai mică. După ore bune petrecute pe coridorul spitalului, a două oară căci prima a fost fără succes, o minune a făcut să găsim un loc… apoi pentru că nu răspundea la tratament a fost o cursa pe viață și pe moarte la propriu să găsim un medicament care nu se găsește în spitale, nici în farmacii, practic nicăieri în România, a povestit artista.

Alina Pușcău, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta cu boala

Alina Pușcău se numără printre vedetele cele mai grav afectate de COVID-19. Modelul a povestit că lupta cu virusul a fost una acerbă, din care nu credea că va ieși învingătoare.

Credeam că o să mor. Și mama la fel, aștepta să primească telefon că nu mai… Pentru că i-am spus că nu mai pot de dureri și nu mai vreau să fiu în durerea asta. Nici nu mai puteam să conștientizez ce se întâmplă cu mine. Mintea îți spune „De ce mai vrei să trăiesti?”. Nici nu credeam că o să mă mai trezesc vreodată din pat, așa de greu a fost. Eram o legumă, a declarat modelul la momentul respectiv.

Nicoleta Voicu, care a făcut COVID-19 în luna octombrie, s-a luptat cu efectele bolii și după ce a scăpat de virus. Cântăreața, care mai are și probleme de coagulare a sângelui, a dezvăluit că a avut probleme cu plămânii și că a resimțit o stare acută de oboseală, însoțită câteva zile de senzația că nu mai poate respira.

E o stare de oboseală, cum să spun, mă pune jos. Dacă nu mă odihnesc, nu am cum să merg mai departe. E foarte ciudată starea. Și încă ceva, eu vreo patru sau cinci zile am avut senzația că nu pot să respir (…) E foarte ciudat, o senzație de sufocare, am crezut că mor, sincer. E greu. M-am împrietenit cu moartea, eu cam trăiesc cu sabia deasupra capului în fiecare zi, că am problemele astea de coagularea sângelui și oricând un cheag îmi poate fi fatal, a spus atunci artista.

Viorica de la Clejani, puternic afectată de virusul SARS-CoV-2

Una dintre vedetele extrem de afectate de COVID-19 a fost Viorica de la Clejani. Aceasta a făcut o formă gravă a bolii și a avut nevoie de spitalizare.

Nu sunt atât de bine, obosesc, totuși, am rămas obosită, amețită, sunt în recuperare încă, nu prea am gust. (…) În ultimă fază nici nu mai știam ce e cu mine. (…) Vreau să trăiesc că viața e frumoasă. Vedeam cum mor oamenii acolo… Am văzut niște lucruri care m-au șocat. Doctorii îmbrăcați de zici că sunt extratereștri… n-au timp de nimic, a spus atunci vedeta.

Raluca Podea, aproape desfigurată de COVID-19. „A fost foarte greu”

Raluca Podea a avut o formă gravă de COVID-19. Aceasta a povestit că primele simptome au apărut când se afla la volan. Apoi a început să se simtă tot mai rău și a fost nevoită să meargă la spital.

Primele simptome au început dintr-odată, conduceam și am început să mă simt rău. Am avut amețeli, am început să transpir. Am avut o senzație foarte ciudată pe care nu am mai întâlnit-o. Eram desfigurată, ca un cadavru viu, ca un zombi (…) „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am revenit. A fost foarte greu, a povestit vedeta.

Laura Lavric: „Am simțit cum se moare”

Laura Lavric a avut COVID-19 și a povestit prin ce experiență a trecut.

Virusul nu m-a ocolit. Nu exagerez cu nimic. Cei care spun că nu există virusul și că este o păcăleală.. nu e adevărat. Vă spun prin ce am trecut eu. Am simțit cum se moare, senzația și răul de moarte, frisoane, mi-am pierdut mirosul. Gustul a rămas. Plângeam, mă puneam în genunchi și spuneam: «Doamne, nu vreau să mor acum!», a dezvăluit în urmă cu ceva timp Laura Lavric.

Vedete care au avut o formă ușoară a bolii

Ilie Năstase. Deși a fost internat a fost internat în Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș din București, fostul mare tenismen nu a făcut o formă gravă de COVID-19.

Maia Morgenstern. Îndrăgita actriță a avut COVID-19 în luna octombrie. Aceasta a mărturisit că a urmat indicațiile medicilor și nu a vorbit de o formă gravă a bolii.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împreună cu fetele lor. Toată familia s-a infectat, dar prezentatoarea TV a mărturisit că simptomele nu au fost unele puternice. În schimb, aceasta a suferit de fobii și atacuri de panică.

Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează, a mărturisit atunci prezentatoarea TV.

Ileana Badiu. Întreaga familie a luat COVID-19 de la Sasha, băiețelul vedetei, care a intrat la școală în contact cu un coleg care contractase virusul SARS-CoV-2. Din fericire, nimeni nu a făcut o formă gravă.

Oana Pellea. Actrița a anunțat că are COVID-19 la o săptămână după ce se autoizolase pentru că a luat contact cu o persoană infectată. Aceasta a mărturisit că a făcut o formă ușoară.

Ioana Maria Moldovan, Andreea Marin, Alina Eremia, Laurențiu Duță, Marina Almășan, Rică Răducanu, Alex Velea și Antonia, Augustin Viziru, Gabrila Cotabiță, Mihai Mitoșeru, Ami, Theo Rose, Ștefan Stan, Cătălin Botezatu, Gheorghe Turda, Mihai Mărgineanu, Loredana, Florin Ristei, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Cleopatra Stratan, Ion Țiriac, se numără printre vedetele care suferit de forme mai ușoare de COVID-19.

Vedete care au trecut prin momente grele din cauza COVID-19

Speak. Ultimul bunic al artistului a murit după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Cântărețul a declarat că bărbatul nu a vrut să se vaccineze, nici să primească ajutor din partea medicilor.

Mihai Gâdea a mărturisit în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, pe care o prezintă la Antena 1, că părinții săi au avut COVID-19. Acesta a povestit cum a trecut familia sa peste această încercare: „Ne-a trecut glonțul pe la ureche cu tata. Datorită unor medici extraordinari, care nu ies toată ziua să înspăimânte pe nimeni, fac bine și vindecă oameni, astăzi mă bucur de ei”, a povestit prezentatorul TV.

Ronaldinho. Celebrul fotbalist brazilian a trecut prin momente cumplite după ce mama sa a decedat la vârsta de 71 de ani din cauza complicațiilor apărute după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2.

Jamie Dornan. Jim Dornan, renumit doctor obstretician-ginecolog, s-a stins din viață în data de 15 martie, în timp ce se afla în Emiratele Arabe Unite, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19.

Abigail Breslin. Tatăl actriței, Michael Breslin, s-a stins din viață în urma complicațiilor produse de COVID-19.

Vedete de la Hollywood care au avut COVID-19

Kristy Swanson a fost internată din cauza bolii și și-a rugat fanii să se roage pentru ea.

Rugați-vă pentru mine. Ieri am luat ambulanța către spital. Am pneumonie, sunt pe oxigen, toate complicații ale Covid. Sunt în stare bună și bine îngrijită, Eram spre finalul bolii, când mi-a ajuns la plămâni, a scris actrița pe rețelele de socializare în data de 1 noiembrie.

Jon Bon Jovi şi Bryan Adams. Artiștii au făcut COVID-19, dar au avut forme ușoare. Ambii erau vaccinați, după cum au declarat reprezentanții lor.

Ed Sheeran se numără și el printre artiștii depistați cu COVID-19. Artistul a anulat lansarea noului album și s-a autoizolat, urmând instrucțiunile medicilor.

Paul Stanley, solistul trupei Kiss, a fost diagnosticat la finalul lunii august. Deși apăruseră zvonuri că ar fi în stare gravă, artistul a dezmințit informațiile și și-a asigurat fanii că este bine.

Kim Kardashian și doi dintre copiii ei. Aceasta a povestit că s-a simțit destul de rău, a avut dureri de cap, în piept, febră.

Peter Andre. Cântărețul a anunțat atunci că deși are simptome, va sta acasă, unde trebuie să aibă grijă de cei patru copii ai săi.

