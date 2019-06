Valentin Uritescu are probleme grave de sănătate: ”Nu mai poate să meargă”

Valentin Uritescu a apărut pentru ultima oară în public în urmă cu doi ani, cu ocazia galei Premiilor Gopo 2017, când a primit premiul pentru întreaga activitate. Din păcate, starea de sănătate a actorului nu-i mai permite să poată merge: “Nu se simte prea bine. Îi este imposibil să se deplaseze ca altădată, ca acum câţiva ani la Premiile Gopo, când şi-a ridicat premiul. Acum nu mai poate să meargă”, – a declarat Valeria, soţia actorului, potrivit click.ro.

Valentin Uritescu a fost diagnosticat cu Parkinson în urmă cu mai mulți ani, diagnostic care l-a făcut pe actor să se gândească inclusiv la sinucidere: “Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. «Ai Sindrom Extrapiramidal!» Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: «Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!». Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: «Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!». Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, – a povestit Valentin Uritescu în trecutpentru ziarullumina.ro.

Valentin Uritescu, în urmă cu doi ani, povestea despre dezamăgirile trăite în ultimii ani: “Acum stau acasă, mă mai uit la televizor. Nu mai scriu cărţi, am scris trei, ultima a fost în 2016, «Bântuit de vieţile altora», în care am povestit despre rolurile grele pe care le-am avut. Dar nu s-au vândut şi am zis să nu mai scriu. Am mai jucat în câteva seriale, au zis să mă resusciteze cumva, însă e mai greu, pentru că îmi e frică să nu greşesc în faţa camerei de filmat. Nu mai am nici casă cu grădină, am vândut tot pentru nepoata noastră, bolnavă de leucemie, însă nu am mai putut-o salva”.

