Unica mai 2020 apare tipărită și în pandemie, iar tu o poți comanda acasă

Coperta revistei o readuce în prim-plan pe Andreea Marin care, încă o dată, a reușit să mobilizeze oameni, fonduri, timp, materiale, bunăvoință și tot ce mai era nevoie pentru a ajuta cu resurse pe cei vulnerabili. Citește cum a decis vedeta să-și lase viața personală deoparte și să organizeze patru convoaie umanitare cu materiale în valoare de peste 800 000 de euro.

Nu doar Andreea Marin a făcut minuni în această perioadă, ci și alte personalități extraordinare: Melania Medeleanu a decis ajute ONG-urile care nu reușesc să fie atât de vizibile, dar și să dea o mână de ajutor la ridicarea unui spital. Și tot un nou spital pentru bolnavii de COVID se pregătesc să ridice și fondatoarele de la Asociația Dăruiește Viață, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu.

Dacă vrei să afli care sunt adevăratele lecții ale izolării, îți recomandăm un alt interviu inedit, cu membrii echipei „România, te iubesc”, care au suspendat momentan filmările la reportajele lor, dar ajută echipa Știrilor Pro TV în relatările despre cum ne afectează pe toți criza produsă de coronavirus.

Unica a făcut și un „tur” printre cei aflați în linia întâi în lupta cu pandemia și îți prezintă gândurile câtorva medici și asistente, adevărați „îngeri în halate albe”, despre cum este pentru ei contactul dur cu boala provocată de coronavirus.

Unica mai 2020 nu este numai despre eroi, este și despre noi, oamenii obișnuiți, care stăm închiși în case de peste o lună de zile și ne confruntăm cu tot felul de situații – de la nevoia de a redescoperi ritualuri de frumusețe ce pot fi făcute acasă sau reorientarea shoppingului de modă către designerii români până la idei de utilizare a perioadei de izolare ca oportunitate de dezvoltare personală.

Știind că online-ul a prins aripi zilele acestea, am luat pulsul socializării virtuale de la unul dintre vloggerii celebri și am intervivat-o pe Bianca Adam. Îți recomandăm acest articol dacă ești curioasă să afli ce efecte are pandemia pe Youtube.

Noutățile ediției de mai a revistei Unica nu se opresc aici, dar te lăsăm să le descoperi singură, răsfoind revista. Îți reamintim că Unica mai 2020 apare la punctele de difuzare a presei începând cu 23 aprilie 2020. Poți comanda revista și direct acasă, prin curier, apelând la magazinul online.

