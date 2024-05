Tatăl Andreei Bălan, Săndel, reacție vehementă după ce s-a zvonit că fiica ei s-ar fi căsătorit în secret. „Sunt eu convins!”

Tatăl Andreei Bălan, Săndel, a avut o primă reacție după apariția zvonurilor că fiica sa s-ar fi căsătorit în secret cu iubitul ei, Victor Cornea.

Bârfele despre un posibil mariaj între cântăreață și sportiv au apărut după ce Andreea a postat în mediul online o fotografie cu legitimația ei pentru turneul Cupa Davis, pe care și-a trecut și numele de familie al lui Victor – Andreea Cornea Bălan. Cei doi se află în Grecia, unde tenismenul se pregătește să joace.

Săndel Bălan: „Aș fi aflat dacă s-a măritat sau nu!”

Postarea Andreei Bălan i-a pus pe gânduri pe mulți, iar unii s-au gândit că nu ar fi exclus ca Andreea și Victor să se fi căsătorit în mare secret. Cei doi nu au confirmat sau infirmat zvonul.

Întrebat dacă știe ceva legat de acest subiect, tatăl Andreei, Săndel Bălan, a precizat că a stat de vorbă cu fiica sa recent și nu crede că s-a căsătorit.

”Am vorbit recent cu Andreea. Nu mi-a spus nimic de nicio nuntă, nu știu să se fi căsătorit. Și, sunt eu convins, aș fi aflat dacă s-a măritat sau nu. Cred că orice copil le spune părinților săi dacă face un asemenea pas. Încă o dată, nu cred că Andreea s-a căsătorit cu Victor” – a declarat Săndel Bălan, pentru fanatik.ro.

„Pe actualul ei iubit nu l-am văzut niciodată!”

În urmă cu câteva săptămâni, tatăl Andreei spunea că nu l-a cunoscut pe iubitul ei.

„Pe actualul ei iubit nu l-am văzut niciodată, nu-mi dau cu părerea despre el. Îi spun fiicei mele doar atât: Tata te iubește mult și este mândru de tine în fiecare clipă!. Voi petrece ziua mea de naștere la București, plec acum de la Ploiești, serbez cu cu soția, cu nepoatele, cu cine mai e pe acasă. Dacă vine și iubitul Andreei? Nu știu, nu vreau să comentez” – a spus tatăl artistei în septembrie 2023, pentru playtech.ro.

Victor și Andreea s-au cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare

Victor Cornea și Andreea Bălan s-au cunoscut pe internet. Totul s-a petrecut după ce ea a făcut o postare în online în care vorbea despre spiritualitate, în emisiunea lui Dan Capatos. Clipul i-a apărut în feed lui Victor, iar după ce sportivul a complimentat-o pe artistă, cei doi au început să comunice.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo 2 minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (nr. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj – Felicitări, Andreea, ești genială. Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu «Ce frumoasă sunt», că nu mă interesează”, a povestit Andreea Bălan în emisiunea lui Dan Capatos.

