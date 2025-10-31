Suzanne Rogers din serialul „Zile din viața noastră” a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer în stadiul 2, în prima parte a anului 2025.

Suzanne Rogers a fost diagnosticată cu cancer colorectal

Suzanne Rogers a dezvăluit, într-un interviu pentru TV Insider, că a fost diagnosticată cu cancer colorectal în stadiul 2, în prima parte a anului acesta. Actrița din serialul „Zile din viața noastră” a spus prin ce intervenții medicale a trecut și cum se simte acum.

Suzanne Rogers și-a alertat medicul că nu se simțea bine, iar el i-a recomandat un RMN, o scanare PET și o biopsie. „În momentul în care a spus asta, am știut că era ceva mai mult”, a povestit actrița, pentru sursa citată.

După toate acele analize, actrița a primit diagnosticul de cancer. „Mi-a spus: «Ai cancer și trebuie să începi tratamentul»”, își amintește Suzanne. „A fost un șoc. Cred că am fost în stare de șoc timp de câteva zile, pentru că am destul de multă grijă de mine. Dar el a spus: «Este un lucru bun că l-ai descoperit la timp»”, a adăugat.

La indicațiile medicilor, Suzanne a început „radioterapia și chimioterapia în fiecare zi, timp de șase săptămâni”. Tratamentele au picat fix într-o pauză de la filmările serialului „Zile din viața noastră”, în care actrița o joacă pe Maggie Horton.

Colegii din serialul „Zile din viața noastră” i-au fost alături la tratament

Deși este recunoscătoare că nu a trebuit să jongleze cu filmările și vizitele la medic, tratamentul a afectat-o profund. „Mi-au plăcut foarte mult weekend-urile, pentru că nu a trebuit să merg la doctor. Eram atât de obosită să merg la doctor 5 zile pe săptămână”, a explicat Suzanne.

Cu toate acestea, actrița a înțeles că trebuie să se vindece. Nu a trecut singură prin această încercare, ci cu o parte dintre colegii ei din serial alături. Actrița Linsey Godfrey, care o interpretează pe fiica ei în show, și actorul Paul Telfer, au sprijinit-o.

„A trebuit să fac o perfuzie care durează aproximativ o oră și jumătate, așa că Linsey a stat acolo cu mine și m-a ținut de mână în timp ce o făceam. Ieșeam la prânz sau la cină cu Paul și cu fiica lui Linsey, Aleda. Știam că mă pot baza pe ei, așa că a fost o experiență minunată pe platou și în afara lui”, a povestit Suzanne.

Și alți colegi din distribuția serialului produs de Peacock, printre care Mary Beth Evans, Stephen Nichols, Greg Rikaart și AnnaLynne McCord, i-au transmis urări de bine lui Suzanne. Până la sfârșitul lunii iulie, actrița și-a încheiat tratamentul.

„Mă întorc la muncă săptămâna viitoare, așa că vom vedea cum merge. Acum mă simt neliniștită, ca de fiecare dată când primesc scenarii, pentru că vreau să dau tot ce am mai bun. Așa că asta este singura anxietate pe care o simt. Nu este din cauza bolii mele, să o spunem așa”, a conchis actrița.

