Jennifer Lopez (52 ani) și Ben Affleck (49 ani) s-au căsătorit în week-end, în secret, în Las Vegas. Întorși la reședința lor din Santa Monica, după ce și-au jurat iubire veșnică, cei doi au primit o vizită la care nimeni nu se aștepta.

Jennifer Garner (50 ani), fosta soție a lui Ben Affleck și mama celor trei copii ai lui, se pare că a fost prima persoană care i-a vizitat pe proaspeții miri.

Cu toate că nu se știu mai multe detalii despre această vizită neașteptată, paparazzi au surprins momentul și, mai mult de-atât, au remarcat și faptul că Jennifer Garner a fost obligată să facă un test rapid pentru Covid-19, chiar pe aleea din fața casei celor doi, înainte de a intra în contact cu ei.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, o poveste de dragoste atipică

Jennifer Garner și Ben Affleck au fost căsătoriți între 2005 și 2018, dar formau un cuplu încă din 2004. Înainte de a fi cu Jennifer Garner însă, Ben Affleck a avut o relație cu Jennifer Lopez, din 2002 până în 2004. La vremea aceea, ei urmau să se căsătorească, dar au anunțat brusc că s-au despărțit. La nici un an de când JLo și Affleck s-au despărțit, ambii erau deja căsătoriți cu alți parteneri, el cu Jennifer Garner, cu care are 3 copii, și JLo cu Marc Anthony, cu care are 2 copii gemeni.

19 ani mai târziu, Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au reluat povestea de iubire și au dus la bun sfârșit nunta planificată inițial pentru 2003.

