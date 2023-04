Drew Barrymore (48 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri șocante în cadrul emisiunii sale, The Drew Barrymore Show.

Vedeta de la Hollywood a avut-o invitată, într-una dintre ediții, pe colega ei de breaslă, actrița Brooke Shields (57 de ani). Cele două au avut o discuție pe cât de sinceră, pe atât de emoționantă, despre cum au fost relațiile cu mamele lor. Drew Barrymore a dezvăluit că, în adolescență, era confuză cu privire la sexualitatea ei pentru mama ei, Jaid Barrymore (76 de ani), îi fura iubiții.

„Își dorea să fie cu toți partenerii pe care îi aveam”

„Apropo, eram atât de confuză în ceea ce privește sexualitatea, pentru că mama ieșea cu iubiții mei. Ai trecut vreodată situația aceea ciudată cu mama ta?” – a întrebat-o Drew pe invitata sa.

„Nu, pentru că mama era îndrăgostită de mine. Eu eram principalul ei obiectiv. Nu aveam voie să ies cu nimeni și nu aveam iubiți. Voia să rămân virgină, să rămân prorpietatea ei” , a spus Brooke despre mama sa Teri Shields, care s-a stins din viață în 2012.

Drew Barrymore s-a regăsit și ea în povestea prietenei sale adăugând că și mama ei era la fel de posesivă.

“Cred că mama era atât de îndrăgostită cu mine, încât își dorea să fie cu toți partenerii pe care îi aveam.”

Cele două actrițe au căzut de acord că mamele lor au avut un comportament neadecvat în ceea ce le privea.

“Înțeleg perfect. Era această nevoie ciudată a lor de a ne ține lângă ele. ‘Ești a mea! Nimeni nu o să mi te ia. Nu te voi da nimănui’ – îmi spunea”, a dezvăluit Brook Shields.

Drew Barrymore consuma alcool și droguri la 10 ani

Copilăria actriței a fost una complet ieșită din comun. Ea a devenit celebră la o vârstă foarte fragedă, cu rolul din din filmul lui Steven Spielberg „E.T. Extraterestru” și, practic, a copilărit pe platourile de filmare de la Hollywood.

Așa se face că până la vârsta de 13 ani, a trecut printr-un centru de dezintoxicare și printr-un cabinet psihiatric.

“Eram un copil rebel, am scăpat de sub control și nimeni nu știa cum să se descurce cu mine. M-au dus acolo (n.r. – la clinica de psihiatrie) în miezul nopții și am intrat printre acele două uși, iar când treci printre acele două uși nu ieși. Și am fost acolo un an și jumătate.” – dezvăluia actrița acum câteva luni.

Drew Barrymore a mai spus că mama ei îi interzicea să consume zahăr, dar nu se opunea cu privire la alcool și la substanțele interzise. Astfel a ajuns să mănânce dulciuri pe furiș.

„Mama nu m-a lăsat să mănânc zahăr. Studio 54, iarbă și alcool – absolut în regulă. Dar să nu mă ating de zahăr! Și așa am făcut. Îmi ascundeam ciocolată în dulap! Le ascundeam într-o cutie din dulapul meu și doar ronțăiam” – a explicat ea.

