Drew Barrymore, dezvăluiri fără perdea despre viața personală. „Nu sunt o persoană care are nevoie de relații intime!”

În urmă cu câteva săptămâni, actrița Drew Barrymore a atras atenția publicului după ce, în timpul în timpul unei emisiuni, a vorbit despre decizia actorului Andrew Garfield de a renunța la relații intime timp de șase luni pentru a se pregăti pentru a juca rolul unui preot iezuit, în filmul “Silence” (2016).

„Ce e în neregulă cu mine dacă șase luni (n.r. – în care nu întreține raporturi sexuale) nu mi se pare o perioadă lungă de timp?”, i-a spus Drew colegului său, Ross Mathews.

„Acesta este titlul: Drew poate sta fără sex timp de șase luni, nu e mare lucru”, a răspuns Ross, iar actrița a continuat discuția mărturisind că, din punctul ei de vedere, pot trece și ani la rând fără să aibă o relație intimă cu cineva, notează presa internațională.

Declarațiile vedetei s-au viralizat rapid, iar Barrymore a dezvăluit că s-a confruntat cu o situație ciudată după cele afirmate în emisiune. Actrița a spus că a fost abordată la sala de fitness de o femeia care i-a spus “Arăți exact ca Drew Barrymore, cu excepția faptului că tu arăți ca și cum ai avea o stare mentală bună și, în plus, ea urăște sexul!”

Punând cap la cap cele spuse de femeia de la sală și declarațiile făcute de ea luna trecută, Barrymore a simțit nevoia să facă unele clarificări legate de activitatea ei sexuală de-a lungul timpului.

La aproape 48 de ani, am sentimente foarte diferite despre intimidate, față de cum aveam în tinerețe. Nu am avut părinți model și m-am implicat în relații serioase cu oamenii încă de la o vârstă fragedă. Căutam companie, validare, entuziasm, plăcere, hedonism, distracție și aventuri! Acum, pentru că nu pot ajunge în mașina timpului să îmi schimb istoria, [Eu] aleg să o privesc printr-o perspectivă pozitivă. Mi-a plăcut să trăiesc! – a dezvăluit actrița pe blogul său.

Drew Barrymore este mama a doi copii – Olive (10 ani) și Frankie (7 ani), făcuți cu fostul soț, Will Kopelman, de care a divorțat în 2016.

Cu toate acestea, după doi copii și o despărțire de tatăl lor care m-a făcut să fiu precaută, mă concentrez mai mult asupra iubirii față de mine și față cele două fiice. Asta nu include un bărbat – a continuat Barrymore, adăugând o perspectivă a terapeutului ei care a ajutat-o ​​să distingă sexul de dragoste.

Mi-am dat seama făcând terapie. A spus terapeutul ceva și a trebuit să notez. El a spus: Sexul nu este dragoste! Este expresia iubirii. Toată viața mea am căutat să aud astfel de cuvinte care să mă ajute să înțeleg diferența și acum, datorită lui, le-am găsit.

Actrița a adăugat că de când este mamă, s-a schimbat modul în care abordează relațiile, atât cu ea însăși, cât și cu ceilalți.

De când am intrat în viața de mamă singură, nu am reușit să am o relație intimă. Am avut o onoare și o plăcere să lucrez cu mine și să învăț ce este parenting-ul. Din nou, ceva despre care nu mi-a fost foarte clar în timpul copilăriei și adolescenței mele.

Am fost intimidată de provocări. Am fost triumfătoare. Adevărul este că este diferit pentru fiecare familie și fiecare individ, dar a trebuit să încerc să-mi găsesc o cale pentru a le crește pe cele două fiice să fie puternice, să se iubească și să realizeze că trăim într-o epocă în care imaginile și mesajele pe care le vor vedea vor contrazice și ceea ce ar putea crede despre intimitate. Intimitatea este ceva care te face să te simți bine cu tine însuți!

Vedeta a mai precizat că nu caută nicio relație serioasă în acest moment.

Poate că, în viitorul apropiat, voi intra într-o relație… dar pur și simplu nu a fost prioritatea mea. Deci nu sunt o persoană care are nevoie de sex, care trebuie să se implice cu oameni la acel nivel. Sunt o persoană care se angajează profund să promoveze felul în care fetele tinere, fiicele mele și eu, ca femeie, ar trebui să funcționeze în această lume! O relație cu un bărbat nu mai este pe lista mea de priorități de mult timp.

Unii oameni pot ieși dintr-o căsătorie sau o relație și, apoi, se pot implica într-o altă relație. Nu este nimic în neregulă cu asta! Nu judec! Mă bucur pentru ei. Pentru că pentru unii oameni asta chiar funcționează. Nu a funcționat pentru mine.

Trebuia să rămân într-un fel de stare de doliu pentru pierderea unei familii uluitoare pe care am jurat că o voi avea pentru fiicele mele. A trebuit să găsesc acceptare și să descopăr care ar fi noua normalitate a unei familii destrămate. A durat timp.

Sunt mândră de mine că am avut răbdare. Asta am avut nevoie să fac eu, ca individ și nimeni altcineva, doar eu, și am onorat asta și mă respect pentru asta, așa cum respect pe oricine altcineva pentru alegerile lor. E pur și simplu amuzant faptul că nu este prioritatea mea personală să fiu cu un partener, dar asta nu înseamnă că nu va deveni cândva. Am nevoie de timp. Și viziunea mea asupra sexului s-a schimbat cu adevărat. – a adăugat actrița.

Așa că, să se noteze, nu urăsc sexul! Tocmai am ajuns în sfârșit la revelația că dragostea și sexul nu sunt același lucru. Am căutat toată viața să fiu o femeie liniștită și nu o petrecăreață. Gândiți-vă cum e când ești într-un căsătorie cu copii și crezi că vei fi doar cu acea persoană pentru tot restul vieții tale, iar apoi nu se întâmplă asta. M-a zguduit până în adâncul sufletului. Dar sunt destul de norocoasă să am o parte plină a paharului meu zbuciumat în sectorul dragostei: am fiicele și, pentru prima dată în viața mea, am și dragostea de sine. – a mai notat actrița.

Drew Barrymore a mai fost căsătorită de două ori, până să-l întâlnească pe tatăl copiilor ei. Ea s-a măritat cu proprietarul unui bar, Jeremy Thomas în 1994, de care a divorțat un an mai târziu. A urmat o altă căsnicie de 1 an, cu actorul de comedie Tom Green (2001-2002). Pe 2 iunie 2012, actrița s-a măritat cu Will Kopelman, de care a divorțat 4 ani mai târziu.

