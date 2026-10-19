Bonnie Wright din filmele Harry Potter a născut al doilea copil: „Mulțumesc universului”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Bonnie Wright, care a jucat rolul lui Ginny Weasley în filmele „Harry Potter”, a născut al doilea copil pe 28 septembrie. Actrița și soțul ei, Andrew Lococo, mai au împreună un fiu în vârstă de 3 ani, pe nume Elio.

Bonnie Wright a născut al doilea copil

Bonnie Wright din franciza „Harry Potter” și soțul ei, Andrew Lococo, au anunțat că au devenit părinți pentru a doua oară. Actrița a născut un băiețel pe nume Aster Sky Wright.

„Salutați-l pe fiul nostru, Aster Sky Wright Lococo, născut acasă pe 28 septembrie, numit după floarea în formă de stea”, a scris Wright, în vârstă de 35 de ani, pe Instagram pe 17 octombrie, alături de fotografii cu nou-născutul lor. „Micuța noastră stea a fost copleșită de dragostea fratelui său mai mare, Elio. Mulțumesc universului pentru băiețeii mei minunați!”, a mai scris actrița.

Citește și: Hilary Swank este însărcinată cu al treilea copil la 52 de ani: „Mulți oameni m-au întrebat la ce proiect lucrez”

„Doi bebeluși în brațele mele”

Bonnie Wright trăiește din nou magia maternității. Actrița a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil într-o postare emoționantă pe Instagram, în Duminica Paștelui. Bonnie a împărtășit vestea alături de două fotografii cu fiul ei, Elio Ocean Wright Lococo, în vârstă de 2 ani, pe care îl are împreună cu soțul ei, Andrew Lococo. „Doi bebeluși în brațele mele”, a scris ea în descriere. „Al doilea mic pământean al nostru se va alătura familiei noastre în această toamnă!!”, a completat.

În galeria de fotografii, Bonnie îl ține în brațe pe Elio pe canapea. Într-una dintre imagini, micuțul pare să-i sărute burtica mamei sale. După ce a împărtășit vestea despre familia sa în creștere, Bonnie a primit o avalanșă de urări de bine din partea admiratorilor și prietenilor, printre care și colega sa din „Harry Potter”, Evanna Lynch, care a comentat: „Ahhh, felicitări, Bonnie!!!”. Între timp, David Holmes, dublura lui Daniel Radcliffe în filme, i-a transmis și el urări, scriind: „Felicitări, Bonnie”.

Citește și: Divorț șoc în tenisul mondial: Elina Svitolina și Gaël Monfils își spun adio după 5 ani de căsnicie. „Este cel mai dificil lucru pe care a trebuit să îl împărtășesc!”

Ce spunea după prima naștere

După prima naștere, actrița a mărturisit că „nașterea este o experiență extraordinară” și a mulțumit echipei medicale. „Suntem atât de recunoscători echipei medicale care ne-a ținut de mână pe tot parcursul nașterii și a făcut această călătorie atât de plină de bucurie și de împlinire. În cele din urmă, mulțumesc lui Andrew, stânca mea pe tot parcursul nașterii, în sensul propriu al cuvântului, pentru că m-am strâns atât de tare de tine, iar tu nu ai ezitat niciodată. Elio are cel mai tandru și iubitor tată”, a transmis atunci.

Bonnie s-a căsătorit cu Andrew în 2022, la doi ani după ce au apărut primele zvonuri despre o posibilă relație între cei doi. Ea a împărtășit vestea într-o postare pe Instagram în care își etala verigheta unică, cu o piatră albastră pătrată.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News