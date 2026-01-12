Actorul T.K. Carter a murit la 69 de ani

Actorul T.K. Carter, cunoscut pentru rolul său emblematic ca Nauls în filmul horror „The Thing”, regizat de John Carpenter, a murit la vârsta de 69 de ani.

A fost găsit mort în propria casă

Carter a fost găsit fără viață în locuința sa din Duarte, California, aflată la aproximativ 35 de kilometri nord-est de Los Angeles, potrivit TMZ. Autoritățile locale au declarat că au primit un apel la 911 în jurul orei 17:42, însă nu au oferit alte detalii. Cauza morții nu a fost făcută publică, iar anchetatorii nu suspectează o intervenție violentă.

O carieră diversă între comedie, dramă și dublaj

Născut pe 18 decembrie 1956 în New York City, Carter a crescut în apropiere de Los Angeles, unde a început să facă stand-up de la vârsta de 12 ani, ajungând ulterior să urce pe scene cunoscute precum Comedy Store.

La 20 de ani a obținut primul său rol pe micul ecran, într-un episod din „Police Woman” din 1976, urmat de apariții în „Good Times”, „The Waltons” și „The Jeffersons”.

Deși a avut câteva roluri în filme în anii următori, momentul care l-a consacrat definitiv a venit în 1982, odată cu „The Thing”, unde a jucat alături de Kurt Russell, Keith David și Wilford Brimley. Chiar și după patru decenii, filmul rămâne un reper în topurile celor mai bune producții SF și horror din toate timpurile

După succesul din „The Thing”, Carter a obținut primul său rol principal într-un serial, interpretându-l pe spiridușul Shabu în „Just Our Luck”, considerat la vremea respectivă o versiune modernizată a serialului „I Dream of Jeannie”. Ulterior, a devenit o prezență familiară pentru generația anilor ’80 și ’90, prin roluri îndrăgite în „Punky Brewster”, „The Sinbad Show” și „Good Morning, Miss Bliss”, precursorul serialului „Saved by the Bell”.

Cariera sa include și apariții în seriale clasice precum „Family Matters”, „The Nanny” și „The Steve Harvey Show”, dar și muncă de dublaj în producții precum „Turbo Teen”, „Jem” și „Space Jam”, unde a dat voce personajului Monster NAWT.

Citeşte şi: Jim McBride, compozitor legendar al muzicii country, a murit la 78 de ani

Citeşte şi: Bob Weir, chitaristul legendarei trupe Grateful Dead, a murit la 78 de ani

Citeşte şi: Actorul Richard Dimitri a murit la 83 de ani

Citeşte şi: Actrița și culturista Jayne Trcka, cunoscută pentru rolul din „Scary Movie”, a murit la 62 de ani

Ultimele apariții și activitatea din ultimii ani

Carter a abordat și roluri dramatice, cel mai notabil fiind cel principal din seria HBO „The Corner”, care a câștigat Premiul Emmy pentru cea mai bună miniserie în anul 2000.

În ultimii ani, actorul a apărut în episoade din „How to Get Away With Murder”, „Dave” și „The Company You Keep”. Potrivit IMDb, Carter era căsătorit cu Janet și împreună aveau un fiu, Thomas.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News