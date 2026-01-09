Actorul Richard Dimitri a murit la 83 de ani

Richard Dimitri, cunoscut pentru rolul său din When Things Were Rotten, a murit la 83 de ani, având-o alături pe soția sa, Christianne.

Un actor cu o carieră impresionantă pe Broadway și în televiziune

Potrivit necrologului, actorul a murit „după o luptă de zeci de ani cu afecțiuni ale inimii și plămânilor”. Dimitri este descris drept „scriitor, actor și comerciant de artă și antichități”, un om care și-a construit cariera în cinematografie după o copilărie petrecută alături de mama sa, în New York, notează People.

În 1962, Dimitri a absolvit American Academy of Dramatic Arts. Un an mai târziu, și-a făcut debutul off-Broadway în rolul lui Bashir, într-o nouă montare a piesei The Immoralist. Au urmat roluri pe Broadway în Zorba, The Guide și Lysistrata. După doi ani în care a predat actorie la Queen’s College, în cadrul City University of New York, Dimitri a obținut rolurile gemenilor Bertram și Renaldo în producția lui Mel Brooks, When Things Were Rotten. În 1975 s-a mutat la Los Angeles pentru acest proiect.

Cariera lui a continuat cu apariții în filme precum Johnny Dangerously (1984), alături de Michael Keaton, Let It Ride (1989), cu Richard Dreyfuss, și The World’s Greatest Lover (1977), regizat de Gene Wilder. A jucat și în numeroase seriale de televiziune, printre care Hawaii Five-O, Seventh Avenue, The Tracey Ullman Show, Starsky & Hutch, Welcome Back, Brown Show și Hearts Afire. De asemenea, a performat pe scena celebrului The Comedy Store din Los Angeles.

La apogeul carierei, Dimitri — care avea „o voce de tenor cu calități operatice” — a primit chiar invitația de a da o probă pentru Opera de Stat din Viena, însă a ales să rămână în actorie.

Pe lângă actorie, Dimitri a fost pasionat și de scris pentru televiziune. În 1993, a co-creat sitcomul Daddy Dearest pentru Fox, cu Richard Lewis și Don Rickles în rolurile principale. A mai lucrat la comedia CBS House Calls, cu Wayne Rogers și Lynn Redgrave, precum și la Going Bananas, difuzat de NBC.

O pierdere grea: moartea fiului său, John W. Dimitri

Dimitri s-a retras din industria divertismentului în 1998, din cauza unor „probleme grave de sănătate cronice”. Ulterior, s-a dedicat comerțului cu artă și antichități, deschizând împreună cu soția sa o galerie în West Hollywood, California.

„De-a lungul vieții, Richard a atins inimile multor oameni prin talentul său, prin umorul său strălucit, perspectiva unică, onestitatea și inteligența lui”, se arată în necrolog. „Însă rolul de tată și soț devotat, care și-a înconjurat familia cu căldură și siguranță, a fost cel mai important și cel mai împlinitor pentru el. Asta i-a adus cea mai mare bucurie.”

Richard Dimitri lasă în urmă soția sa, Christianne, cu care a fost căsătorit timp de 26 de ani. Fiul lui Richard Dimitri, John W. Dimitri, a murit la vârsta de 19 ani, în 2017, din cauza unei malformații cardiace congenitale rare, numită sindromul hipoplaziei de ventricul stâng, potrivit The John Dimitri Research Foundation for Congenital Heart Disease, fundație creată în memoria lui.

