Speak: “Două luni, după întoarcerea din Asia Express, nu am putut să vorbesc cu nimeni”

Speak (32 de ani) și Ștefania (22 de ani) s-au îmbarcat în aventura Asia Express de la Antena 1, sperând să ajungă în finală, iar dorința li s-a îndeplinit, deși câștigătorii marelui premiu de 30.000 de euro sunt Răzvan Fodor și Sorin Bontea. Competiția a fost un test trecut cu brio de cuplul care a împlinit deja trei ani de relație, mai ales că s-a lăsat și cu o cerere în căsătorie.

Deși a recunoscut de nenumărate ori că a intrat în concurs mai mult din dorința Ștefaniei și că în timpul celor două luni și-a spus de multe ori că scopul lui este, mai ales, să supraviețuiască provocărilor, cea mai dificilă perioadă pentru cântăreț a fost după ce a ajuns acasă, pentru că timp de două luni nu a putut avea viață socială.

Iată câteva detalii pe care Speak ni le-a oferit în exclusivitate în interviul acordat în revista Unica de aprilie.

Cu ce sechele ați rămas?

Speak: Păi, două luni după ce m-am întors din Asia Express nu am putut să mai vorbesc cu nimeni. Stăteam în casă așa cum stau acum.

Și ce făceai toată ziua?

Speak: Nu făceam nimic. Nu puteam să mă apuc de nimic. Nu mai ieșeam din casă, nu-mi mai plăceau spațiile deschise, nu mai puteam să vorbesc cu nimeni.

Un fel de fobie ceva…

Speak: Cred. Eram epuizat. Psihic eram epuizat. Ieșeam din casă, mă duceam la supermarket și atât. Am fost la două evenimente și am stat fix trei minute. N-am mai pățit asta niciodată, eu de felul meu am energie dar nu…

Și cum ți-ai revenit? Nu te-ai speriat că nu-ți mai revii?

Speak: Am avut momente de panică. Aoleu, nu mai pot să mă apuc de nimic, dar mi-am revenit. Am forțat-o.

Ai fost la doctor?

Speak: Nu.

Ștefania: Au început oamenii să vină la mine și să mă întrebe ce e cu el. Cred că și-a pus și el un semn de întrebare și și-a dat seama că e ceva dubios și ar trebuie să-și revină. Și și-a revenit de la sine. Era doar alintat practic.

Speak: Nu eram alintat!

