Smiley (38 de ani) a devenit tată pentru prima dată pe 9 martie 2021. Atunci, Gina Pistol (40 de ani) i-a dat naștere fiicei lor, Josephine Ana, acum în vârstă de aproape 6 luni. La evenimentul de lansare a noii grile Pro TV, Smiley a vorbit despre ultimele luni din viața lui, dar și despre Josephine.

Smiley, despre viața de tătic: „Nu tații duc greul, ce-i drept”

„Mă trezesc în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze. Deocamdată descoperim în fiecare săptămână mișcări noi, sunete noi, expresii noi. Deocamdată e ușor, nu tații duc greul, ce-i drept. Mă bucur foarte tare, îmi place să stau cu ea, să ieșim împreună, să mergem în vacanțe împreună”, a spus solistul.

„Da, sunt foarte rapid în a spăla biberoanele, sunt destul de rapid și în schimbarea scutecelor, dar mai am de lucru. La prima băiță am transpirat, cred că am slăbit vreo 2 kile. După m-am obișnuit. (…) Eu nu-mi fac planuri pentru ea, real. Îmi doresc să fie sănătoasă, iar eu îi voi oferi sprijinul pentru a face tot ce o să își dorească. Nu știu la ce să mă aștept. Abia aștept să o descopăr și să se descopere ea singură”, a completat.

Întrebat dacă este împlinit, Smiley a adăugat: „Mă simt fericit. Am momente când mă simt împlinit, mai am lucruri pe care vreau să le fac. Pe partea personală da, chiar mă simt foarte bine”.

Cu cine seamănă Josephine

„Are trăsături și de la mine și de la Gina și oricum e devreme. Nici eu nu-mi dau seama. Dar cumva atunci când zâmbește regăsesc niște lucruri. Are buze, ceea ce eu n-am, deci sigur aia nu e o trăsătură de la mine. N-are nasul meu mare, ceea ce nu e o trăsătură de la mine. Nu-mi dau seama acuma. E brunetă. Aici pot să zic că seamănă cu mine”, a spus Smiley în podcastul lui Mihai Morar, Fain & Simplu.

„Voi încerca să vă răspund la întrebarea: «Cu cine seamănă asta mică?». Băi, nu ne dăm seama. Unii zic că seamănă cu Andrei, eu zic că seamănă cu mine. Bine, îmi doresc foarte mult să fi luat tot ce e mai bun și mai frumos de la amândoi. Ce pot să vă spun sigur este că e foarte expresivă. Și cred că o să devină o fetiță foarte simpatică și haioasă. Este foarte expresivă. Are ochii gri. Sunt încă gri. Mai deschis. S-au mai deschis acum”, a dezvăluit și Gina în aprilie 2021.

Cum au ales Smiley și Gina Pistol numele fiicei lor

Solistul și prezentatoarea au ales fiecare câte un nume pentru fiica lor. „Gina a ales Josephine și mie mi-a plăcut foarte tare și eu am ales Ana. Gina a ascultat o piesă care a marcat-o, de la Chris Rea, care se numește Josephine, și îi place foarte tare numele. (…) Iar Ana îmi place mie foarte mult.

E un nume simplu și foarte frumos. Și se potrivește foarte bine cu Maria (n.r. – numele de familie al solistului). (…) În familie nu avem numele Ana. Mie nu-mi place să mă repet, oricum, de-aia am zis să nu repet niște nume neapărat din familie. (…) Noi îi spunem Josephine”, a spus Smiley, în emisiunea Vorbește Lumea.

