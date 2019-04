Smiley, criticat pentru părul său: „Special pentru cei care-mi scriu că arăt neîngrijit”

Smiley, în vârstă de 35 de ani, a fost intens comentat de internauți în ultima perioadă pentru felul în care-și poartă părul. Acesta a ales să facă haz de necaz și a scris un mesaj ironic la adresa celor care se preocupă excesiv de imaginea sa. Artistiul a postat o fotografie dintr-o ședință foto și a scris ironic: „O nouă oportunitate să îmi spuneți în comentarii să mă tund!”

„Ieri am postat o fotografie actuală și am primit peste 1.700 comentarii. Cel mai votat dintre ele e cu o poză în care aveam părul scurt, iar asta spune multe și despre restul: „ești bine și așa, dar fă ceva să placă la toată lumea”. N-o să fac asta pentru că mă distrează să văd cum vă distrați, așa că vă dau material de comentat. P.S.: am și evidențiat, cu săgeată, special pentru cei care-mi scriu că arăt neîngrijit”, – a spus Smiley pe Instastory.

Smiley și-a obișnuit fanii cu umorul și ironia sa, câteodată transformată în autoironie doar de dragul hazului. Nu este prima oară când artistul le dă ocazia prietenilor săi virtuali să-i comenteze fotografiile. În urmă cu ceva timp, Smiley a postat o fotografie cu Antonia și a stârnit reacții pe internet cu comentariul său: „Cine n-ar vrea să fie privit așa de Antonia”.

Sursă foto: Instagram