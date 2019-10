Simona Gherghe a ales nașii, dar nu se grăbește cu botezul

Simona Gherghe a povestit cum se descurcă cu cei doi copii pe care-i are, Ana și Vlad, și a oferit detalii despre petrecerea de botez a băiețelului său: „Viața cu doi copii foarte mici nu e simplă deloc. Adică nicio zi nu seamănă cu alta! Au și ei, ca și noi, momente mai bune, altele mai cu oboseală, noi, părinții, la fel. Practic, nu am timp să mă plictisesc. Acum sunt mai liniștită, pentru că lucrurile s-au mai așezat, acasă, dar, dacă m-ai fi întrebat în urmă cu aproape trei luni cum îmi e, probabil că aș fi plâns vreo jumătate de oră și abia apoi ți-aș fi putut răspunde… Nașul lui Vlad este cel mai bun prieten al lui Răzvan și partenerul lui de afaceri. Cât despre botez, încă nu ne-am apucat de organizare. Probabil că nici de data asta nu va fi o petrecere mare”, – a declarat Simona Gherghe pentru viva.ro

Simona Gherghe trece printr-o perioadă în care-și dorește foarte mult să facă o schimbare de traiectorie, să-și reconfigureze prioritățile, motiv poentru care nu este foarte convinsă că va reveni la TV: „E o adrenalină pe care ţi-o dă direct. Nu ştiu când se va întâmpla (n.r. să se întoarcă la TV). Mi-e bine aşa cum sunt acum, cu cei mici acasă. Cred că nu mai am foarte multe de demonstrat. Am relaxarea asta pentru că tocmai, am atâţia ani de televiziune în spate. Nu au fost ani uşor. Nu mi s-a oferit nimic peste noapte. Am avut vreo doi ani fără weekenduri pentru că nu ştiam să spun «NU». Atunci pasiunea de jurnalism era atât de mare încât dacă îmi spuneau să muncesc gratis, aş fi venit şi aş fi muncit gratis. (…) Nu ştiu când mă întorc. Crezi că dacă nu îmi sună telefonul nu o să mai încep? Nu mă pune pe gânduri. Sunt mai relaxată. Cred că mi-am reaşezat priorităţile în viaţă şi m-au schimbat foarte mult copiii. Îmi reconfigurez viaţa un pic altfel”, – a mai spus Simona Gherghe.

