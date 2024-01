Sarah Ferguson, diagnosticată și cu cancer de piele. Ducesa a aflat în urmă cu câteva luni că are cancer la sân

Sarah Ferguson a fost diagnosticată cu cancer de piele la doar șase luni după ce a aflat că are cancer la sân și a suferit o mastectomie.

Ducesa de York, în vârstă de 64 de ani, este într-o „dispoziție bună”, în ciuda diagnosticului supărător”, a spus purtătorul ei de cuvânt. „După diagnosticul primit vara trecută, o formă precoce de cancer de sân, Sarah, ducesa de York a fost acum diagnosticată cu melanom malign”, se arată în declarația emisă duminică.

Sarah Ferguson a primit un alt diagnostic dur

Ducesei de York i s-au îndepărtat mai multe alunițe, care au fost analizate de dermatologi în timpul intervenției chirurgicale de recenostrucție în urma mastectomiei, iar una dintre formațiuni s-a dovedit a fi canceroasă.

„Ducesa dorește să mulțumească întregii echipe medicale care a susținut-o, în special dermatologului ei, a cărui vigilență a făcut ca boala să fie detectată”, se specifică în declarație.

Sarah Ferguson luptă să învingă cancarul de piele

Fosta soția a Prințului Andrew este supusă acum unor investigații suplimentare pentru a se vedea dacă boala a fost descoperită într-un stadiu incipient .„În mod clar, un alt diagnostic atât de curând după tratamentul pentru cancerul de sân este supărător, dar ducesa rămâne bine dispusă”, se mai spune în declarație.

Sarah Ferguson, care le are pe cele două fiice Prințesa Beatrice, în vârstă de 35 de ani, și Prințesa Eugenie, în vârstă de 33 de ani, cu prințul Andrew, căzut în dizgrație, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer la sân în iunie anul trecut.

Ea a suferit o mastectomie și s-a recuperat după procedură la Royal Lodge din Windsor, unde locuiește cu fostul ei soț, Ducele de York, în ciuda faptului că au divorțat în urmă cu aproape trei decenii.

„A avut sprijin, ambele ei fiicei, Beatrice și Eugenie, au susținut-o, la fel ca și Andrew”, a declarat o sursă pentru Page Six la acea vreme.

Ce își reproșează Sarah Ferguson

Sarah Ferguson a vorbit ulterior despre intervenția chirurgicală suferită în podcastul ei, „Tea Talks with the Ducess and Sarah”.

„Când mă uit înapoi, știi, eram în regulă… Aveam picioare frumoase și arătam bine, dar nu mi-a plăcut, și asta pentru că, știi, am fost întotdeauna comparată cu Diana”, a recunoscut ea, făcând referire la răposata ei cumnata, Prințesa Diana.

Ea a descris, de asemenea, procedura ca un moment de „trezire” care a oprit „ura de sine”.

Când s-a separat Sarah Ferguson de Prințul Andrew

Sarah Ferguson s-a separat de Ducele de York în 1992. După câteva luni au fost făcute publice câteva fotografii cu Fergie care face topless şi are degetele de la picioare sărutate de finanţatorul John Bryan. Divorțul lor a fost finalizat patru ani mai târziu.

Foto: Profimedia





