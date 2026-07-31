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Cum arată Mihai Onilă înainte să fie externat, după ce a fost la un pas de moarte: „Sunt încă slăbit”. Prima imagine din spital

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Mihai Onilă revine acasă după o operație de urgență care i-a salvat viața. Artistul a fost la un pas de moarte, dar începe acum un proces lung de recuperare și urmează un regim strict.

Prima imagine cu Mihai Onilă înainte să fie externat, după ce a fost la un pas de moarte

Mihai Onilă și soția lui, Laura (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Mihai Onilă, fost membru al trupei Axxa, revine astăzi acasă după 10 zile de încercări intense. După o intervenție chirurgicală de urgență la colecist și o luptă grea cu durerile abdominale severe, Mihai începe acum drumul către recuperare. Soția sa, Laura Onilă, a fost alături de el în fiecare moment și a împărtășit pentru Viva.ro emoțiile acestui moment de răscruce.

„A apărut soarele și pe strada noastră! Astăzi avem cea mai așteptată și binecuvântată veste: Mihai este în afara oricărui pericol și se întoarce acasă! Ce a fost mai greu și mai critic a trecut cu bine. Din acest moment, urmează un tratament de lungă durată și un regim strict pentru vindecarea completă a pancreatitei acute. Știm că drumul recuperării cere răbdare, dar cel mai important este că este acasă, este în viață și este bine! Mihai este un om incredibil de puternic, un adevărat luptător, și va trece cu brio peste această perioadă de refacere”, a declarat Laura Onilă, pentru Viva.ro.

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Laura Onilă: „Această încercare ne-a fost o lecție de viață profundă”

Aceste zile au fost marcate nu doar de durere și teamă, ci și de o lecție profundă de viață, pe care familia Onilă a ales să o împărtășească. Mulțumirile lor se îndreaptă către personalul medical și toți cei care le-au fost alături cu gânduri bune și încurajări.

„Energia voastră ne-a dat o putere uriașă! În egală măsură, această încercare ne-a fost o lecție de viață profundă. Mulțumim și celor care nu au fost alături de noi în aceste momente grele. Dar și celor care, din păcate, i-au dorit răul sau chiar moartea lui Mihai. Prin voi am înțeles încă o dată că nu toți oamenii au suflet – unii poartă o piatră în loc de inimă. Dar viața le așază pe toate cu înțelepciune, iar nouă ne rămâne doar să învățăm din aceste lecții și să mergem mai departe cu lumină. Iubirea, adevărul și credința în puterea proprie înving întotdeauna! Vă mulțumim celor buni și vă îmbrățișăm cu inima!”, a mai spus Laura, pentru sursa citată.

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Chiar dacă este încă slăbit, Mihai Onilă nu și-a pierdut optimismul și recunoștința pentru viață. Într-o declarație emoționantă, artistul a mărturisit: „Chiar dacă sunt încă slăbit, în tot acest timp, din cauza acestei probleme, am trecut dintr-o lume într-alta! Sunt împăcat cu tot ce s-a întâmplat și recunoscător! Pace și Lumină pentru toți cei care înțeleg sensul profund al acestor cuvinte!”.

Cu sprijinul familiei și al prietenilor, Mihai este hotărât să își recapete sănătatea, având credința că iubirea, speranța și credința vor învinge întotdeauna orice obstacol în calea fericirii și a liniștii.

Foto: Viva

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