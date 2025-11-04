Jurnalista Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer: „Disciplina mi-a salvat viața”

Jurnalista Ionela Năstase a dezvăluit că anul trecut a fost diagnosticată cu cancer. Prezentatoarea emisiunii „La cină”, de la Digi24, a tras un semnal de alarmă privind prevenția și a spus cum se simte în prezent.

Jurnalista Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer

Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer anul trecut, în urma unui control de rutină. Jurnalista a dorit să-și facă experiența publică pentru a încuraja și alte femei să meargă la control, chiar dacă nu prezintă simptome de niciun fel.

„Acum un an, viața mea s-a oprit pentru câteva secunde, la un control de rutină, pentru că am primit acel diagnostic care îți taie respirația: cancer. A fost cel mai greu cuvânt pe care l-am auzit vreodată, dar și începutul celei mai mari lecții despre viață, curaj și recunoștință. Nu împărtășesc asta pentru a primi compasiune, ci pentru că știu că povestea mea poate salva vieți. Nu scriu aceste rânduri din dramă sau slăbiciune, ci cu speranța că vor ajunge la o femeie care poate amână acel control de ceva timp. Mergi. Programează-l. Nu aștepta să doară. Nu aștepta semne. Ai grijă de tine, așa cum ai grijă de toți ceilalți”, a scris Ionela Năstase, în mediul online.

Citește și: Adda și-a donat părul femeilor cu cancer: „E mare nevoie! Sunt peste 35 de cereri lunar”. Ce trebuie să știi dacă vrei și tu să-ți donezi părul

„Eu nu am avut simptome. Nu am simțit că «e ceva în neregulă»”

Jurnalista spune că nu a avut niciun simptom care să prevestească diagnosticul înfricoșător și că se simte puternică și sănătoasă în prezent. În plus, Ionela spune că este mult mai conștientă de darul fiecărei zile și că „disciplina” i-a salvat viața.

„Eu nu am avut simptome. Nu am simțit că «e ceva în neregulă». Dar am fost la medic, așa cum fac regulat, pentru că am învățat să nu-mi neglijez sănătatea. Prevenția face parte din felul meu de a fi și pot spune, cu mâna pe inimă, că disciplina mi-a salvat viața. Astăzi sunt aici, puternică, sănătoasă și mai conștientă ca niciodată de darul fiecărei zile. Și dacă ești femeie și citești asta, fă-ți un bine: programează acel control pe care îl tot amâni. Fă-o pentru tine, pentru copiii tăi, pentru tot ce iubești. Astăzi sunt bine. Sunt recunoscătoare. Și sunt aici pentru a spune că uneori, un simplu gest de grijă față de tine poate face diferența dintre o poveste tristă și una cu final fericit. Pentru mine, cancerul nu a fost sfârșitul, ci un nou început”, a mai scris Ionela Năstase.

Citește și: Cum a aflat Cătălin Botezatu că avea cancer. Medicii au crezut că are apendicită

„Acum vreau să fim împreună și în vindecare, și în prevenție”

În încheierea postării, prezentatoarea de la Digi24 le-a mulțumit celor care i-au fost alături, chiar și fără știe prin ce trecea. Nu în ultimul rând, Ionela le-a mulțumit soțului ei, Vlad Petreanu, și echipei de medici care s-a ocupat de tratamentul ei.

„Mulțumesc că mi-ai fost alături, chiar și fără să știi prin ce trec. Acum vreau să fim împreună și în vindecare, și în prevenție. Ai grijă de tine. Te rog. Mulțumesc, Vlad. Ești OMUL meu! Mulțumesc pentru grijă și tratament, (echipei de medici – n.red.)”, a conchis jurnalista.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News