Gina Pistol (39 de ani) și Smiley (37 de ani) urmează să devină părinți pentru prima dată. Prezentatoarea TV este la finalul lunii a 7-a de sarcină și va naște în luna martie a anului acesta.

Cum se simte Gina Pistol la aproape 8 luni de sarcină?

Recent, în mediul online, Gina a admis că majoritatea activităților zilnice o obosesc foarte tare și că tot ce-și dorește este să se odihnească. Prezentatoarea TV încă filmează a doua jumătate a noului sezon Chefi la cuțite.

Audițiile au fost filmate, iar acum urmează ca echipele să se formeze, iar duelurile dintre ele să înceapă. Prezentatoarea TV și Smiley au petrecut sărbătorile la munte.

„01.01.2021 am început anul nou plini de entuziasm, speranță și dragoste!”, a scris artistul în dreptul unei imagini în care apare alături de Gina. Fotografiile le găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

„Nu știu cum reușiți sau cum ați reușit să vă adunați. Eu nu-mi revin. Am o stare de zi de duminică continuă. Când ai vrea să dormi. De Crăciun și de Revelion nu am făcut decât să mănânc și să dorm.

La munte am urcat puțin, suficient cât să obosesc imediat și să mă retrag pentru un somn. Am foarte multă treabă de făcut, nu astăzi, dar în viitorul apropiat. Vine dressingul, vine bucătăria.

Am ales mobilierul pentru camera fetiței și căruciorul. Vreau să stau, să lenevesc, să dorm, să citesc. Mai gătesc din când în când câte ceva. Orice fac este înmulțit cu 10 ca nivel de dificultate. Mai am puțin și intru în luna a 8-a. Practic mai am foarte puțin. Abia aștept”, a dezvăluit în mediul online.

Prezentatoarea a fost acuzată că și-a injectat buzele în timpul sarcinii

La sfârșitul anului trecut, după ce a fost acuzată de urmăritori că și-ar fi injectat buzele, Gina a clarificat: „Bună dimineața! Clarific aici, ca să nu mai stau să răspund la toate mesajele.

Eu, de când m-am operat în urmă cu câțiva ani, mi-am tăiat buza ca să scot din țesut și din soluția injectată, nu mi-am mai injectat absolut nimic în buze.

Doi la mână, cam cât de nebună să fiu să-mi injectez în perioada asta, însărcinată fiind, ceva în buze. Nu cred că există doctor estetician care să facă lucrul ăsta. Trei la mână, buzele sunt umflate pentru că sarcină”.

