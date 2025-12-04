Corina Dănilă, imagine rară alături de soțul ei, Dorin Enache, în public. Cum s-au fotografiat

Corina Dănilă a surprins cu anunțul legat de căsătoria sa secretă cu actorul Dorin Enache, dezvăluire făcută după ani de discreție totală. Actrița și prezentatoarea TV, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei românești, a mărturisit că mariajul lor durează de cinci ani, iar relația de șapte ani i-a adus echilibrul și fericirea pe care nu și le dorea.

Diferența de vârstă de 12 ani dintre cei doi nu a fost niciodată un obstacol, iar povestea lor de iubire, protejată departe de lumina reflectoarelor, s-a transformat într-un exemplu de maturitate și stabilitate.

Corina Dănilă, imagine rară alături de soțul ei

Corina Dănilă a ales mereu discreția atunci când vine vorba despre viața personală. Tocmai de aceea, apariția alături de soțul ei, actorul Dorin Enache, pe rețelele de socializare, a stârnit un val de emoție și curiozitate în rândul tuturor.

În urmă cu câteva luni, Corina Dănilă și soțul ei, Dorin Enache, au participat la premiera producției românești „Țăndări” și s-au fotografiat la acel eveniment. Imaginea rară cu cei doi împreună confirmă povestea de dragoste pe care vedeta a reușit să o protejeze de ochii publicului timp de ani de zile.

O căsătorie ținută în secret

Invitată în emisiunea lui Denise Rifai, Corina Dănilă a dezvăluit că s-a căsătorit în urmă cu cinci ani cu Dorin Enache, un actor mai tânăr cu 12 ani decât ea. Relația lor durează de șapte ani și a adus-o pe actriță la un nivel de fericire și stabilitate pe care nu îl mai trăise până atunci. „Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a mărturisit vedeta.

Corina Dănilă a povestit că Dorin Enache este al treilea bărbat care i-a cerut mâna. Primul mariaj s-a încheiat cu un divorț, al doilea „DA” nu a fost rostit niciodată, însă a treia oară a fost cu noroc. „De această dată am spus cel mai frumos și sincer ‘DA’ din viața mea”, a mai spus actrița.

Cu ce bărbați s-a iubit Corina Dănilă

Corina Dănilă a avut doar câteva relații cunoscute publicului. Actrița a fost căsătorită cu prezentatorul TV Valentin Moraru și, de-a lungul timpului, a avut legături sentimentale cu omul de afaceri Peter Imre și cu pilotul Norris Măgeanu. După despărțirea de Măgeanu, vedeta de televiziune a ales să nu mai apară oficial alături de niciun partener. Totuși, paparazzi au surprins-o în repetate rânduri în compania unui posibil iubit, alimentând speculațiile despre viața ei personală.

Corina Dănilă și pilotul Norris Măgeanu au o fiică, Rianna, astăzi în vârstă de 21 de ani. Povestea lor s-a sfârșit în 2008, iar presa de la acea vreme specula că despărțirea ar fi fost cauzată de gelozia lui Măgeanu și de faptul că actrița nu ar fi fost acceptată de familia lui. Pilotul a negat însă aceste zvonuri.

În emisiunea lui Denise Rifai, Corina Dănilă a comentat discrepanțele apărute în presă: „Eu refuz să cred așa ceva”. Despre ruptura de tatăl fiicei sale, vedeta a mărturisit: „Nu a fost un capitol ușor. Nu am început acest capitol cu intenția de a-l termina”, subliniind că perioada respectivă a fost una dificilă din viața ei personală.

