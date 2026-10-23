Connect-R, confesiuni neașteptate despre divorțul de Misha: „Nu pot să merg nici înainte, nici înapoi”

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Connect-R a făcut dezvăluiri emoționante despre viața personală. Într-un interviu acordat lui Cătălin Măruță, în emisiunea „Furnicuțele”, artistul a mărturisit că nu mai crede în căsătorie și că încă nu a depășit despărțirea de Misha.

Connect-R, confesiuni neașteptate despre divorțul de Misha

Invitat la emisiunea „Furnicuțele”, Connect-R a vorbit deschis despre viața sa personală și viziunea asupra iubirii. Artistul a adus în discuție fosta căsnicie cu Misha și impactul acesteia asupra prezentului său. Connect-R a recunoscut că încă nu a reușit să lase în urmă trecutul.

„Nu mai cred în căsnicie. Adică, nu mai cred că trebuie să fie o nuntă, chiar dacă sunt creștin ortodox. Nu mai cred în căsătorie, în schimb, cred în iubire. O parte din mine a rămas în trecut, încă. Nu pot să merg nici înainte, nici înapoi”, a mărturisit Connect-R la emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Cătălin Măruță.

Deși este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din România, viața amoroasă a lui Connect-R rămâne un subiect discret. După divorțul de Misha, mama fetiței sale, artistul nu s-a mai afișat cu o altă parteneră, iar în prezent, spune că este „semi-fericit”. „Ți-am spus că o parte din mine a rămas acolo și mă blochează cumva să fiu fericit”, a adăugat el.

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De ce au divorțat Connect-R și Misha

În 2023, în cartea lui, „Din livada cu nuci”, Connect-R a dezvăluit motivele divorțului dintre el și Misha. Artistul a recunoscut că a fost infidel și că a nu este genul de bărbat pe care Misha și-l dorea.

„Divorțul s-a întâmplat pentru că modul meu de a fi, nu mai corespundea cu modul ei de a fi. Cea mai mare problemă a fost faptul că sunt un tip indisciplinat. Totuși, indisciplina mea nu ar trebui să fie un necaz pentru nimeni. E modul meu de a fi. Las pantalonii în mijlocul casei, nu spăl vasele, nu schimb un bec. Dar, cumva, am grijă să plătesc pe cineva, care să strângă în urma mea, o femeie care să facă curățenie în casă. (…)

Vreau să fiu super sincer. Soția mea putea trece peste lucrurile despre care v-am vorbit, dacă nu ar fi avut o neiertare mult mai puternică, pe care, evident, eu am provocat-o. E vorba de trădare. În vremea în care eu nu mă cunoșteam pe mine, când eram un dobitoc, m-a prins, m-a descoperit că aveam o altă relație. Și nu o dată, de câteva ori. Am înțeles-o perfect, am înțeles de ce a dat divorț. Ea a avut un cumul de stări, numeroasele mele trădări s-au tot adunat până într-o zi, când a luat decizia de a divorța”, a scris Connect-R.

Foto: Instagram; Facebook

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